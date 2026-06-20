MUNDIAL · Αυστραλία · Βραζιλία · ΗΠΑ · Μαρόκο · Παραγουάη · Σκωτία · Τουρκία Μουντιάλ 2026: Όλα τα γκολ της 9ης αγωνιστικής ημέρας ONSPORTS TEAM 20 Ιουνίου 2026, 10:15 BOOKMARK ΣΧΟΛΙΑΣΕ Δείτε όλα τα γκολ της 9ης αγωνιστικής ημέρας του Μουντιάλ 2026. READ MORE MUNDIAL Μουντιάλ 2026: Έξαλλοι οι Τούρκοι έδειξαν το… μεσαίο δάχτυλο στον Μοντέλα μετά τον αποκλεισμό MUNDIAL Μουντιάλ 2026: Προκρίθηκαν οι ΗΠΑ, αποκλείστηκαν Τουρκία κι Αϊτή – Το πανόραμα της διοργάνωσης MUNDIAL Μουντιάλ 2026: Ο διαιτητής του Τουρκία – Παραγουάη έκανε όλο τον πλανήτη να παραμιλάει! Παιχνίδι από παντού στη Novibet με το νέο Mobile App Εξασφάλισε τη θέση σου στην μάχη του αιώνα. Tickets here. ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026 ΗΠΑ Βραζιλία Μαρόκο ΗΠΑ-Αυστραλία Αυστραλία Αϊτή Σκωτία ΤΟΥΡΚΙΑ Παραγουάη COMMENTS LATEST NEWS 10:50 MUNDIAL Μουντιάλ 2026: Γερμανία και Σουηδία κυνηγούν την πρόκριση – Το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής ημέρας 10:15 MUNDIAL Μουντιάλ 2026: Όλα τα γκολ της 9ης αγωνιστικής ημέρας 09:57 MUNDIAL Μουντιάλ 2026: Έξαλλοι οι Τούρκοι έδειξαν το… μεσαίο δάχτυλο στον Μοντέλα μετά τον αποκλεισμό 09:19 MUNDIAL Μουντιάλ 2026: Προκρίθηκαν οι ΗΠΑ, αποκλείστηκαν Τουρκία κι Αϊτή – Το πανόραμα της διοργάνωσης 08:50 MUNDIAL Μουντιάλ 2026: Ο διαιτητής του Τουρκία – Παραγουάη έκανε όλο τον πλανήτη να παραμιλάει! 08:38 MUNDIAL Μουντιάλ 2026: Τα highlights του Τουρκία – Παραγουάη και το κοντράστ συναισθημάτων στο φινάλε 08:15 SUPER LEAGUE Παναθηναϊκός: Η μεταγραφική... τρέλα δείχνει τις προθέσεις του «τριφυλλιού» 08:13 MUNDIAL Τουρκία - Παραγουάη 0-1: «Χτύπημα» από το 2' και βήμα πρόκρισης | Αποκλείστηκε η ομάδα του Μοντέλα 08:06 MUNDIAL Μουντιάλ 2026: Τα highlights του Σκωτία – Μαρόκο 07:38 SUPER LEAGUE ΑΕΚ: Αποθέωση στην Καλαμάτα για το τρόπαιο του πρωταθλήματος – «Παρών» ο Μάριος Ηλιόπουλος 07:28 MUNDIAL Μουντιάλ 2026: Ο απόλυτος αιφνιδιασμός! Το γκολ του Γκαλάρσα στο 2ο λεπτό του Τουρκία - Παραγουάη 07:21 MUNDIAL Μουντιάλ 2026: Τα highlights του Βραζιλία – Αϊτή ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ