Έξαλλοι οι Τούρκοι οπαδοί μετά τον πρόωρο αποκλεισμό της ομάδας του Βιτσέντσο Μοντέλα από το Μουντιάλ 2026 .

Η Παραγουάη νίκησε 1-0 την Τουρκία, χάρη στο γρήγορο γκολ του Γκαλάρσα κι έκανε βήμα πρόκρισης για τα νοκ άουτ ματς του Μουντιάλ 2026, αφήνοντας την αντίπαλό της εκτός συνέχειας.

Παρά το γεγονός ότι η Τουρκία κατέγραψε περισσότερες από 30 τελικές προσπάθειες, ο Ορλάντο Γκιλ διατήρησε ανέπαφη την εστία του και οδήγησε την Παραγουάη σε μία νίκη που κράτησε ζωντανές τις ελπίδες της.

Αντίθετα, η Τουρκία γνώρισε τον αποκλεισμό από τη συνέχεια της διοργάνωσης, όπως και η Αϊτή του Φραντζί Πιερό της ΑΕΚ. Μετά το τέλος του αγώνα, οι Τούρκοι οπαδοί ήταν έξαλλοι και τα έβαλαν με τον Ιταλό προπονητή, ο οποίος αντίκρισε και το… μεσαίο δάχτυλο από τον κόσμο της γειτονικής χώρας.