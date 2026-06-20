Δείτε τα highlights του Τουρκία – Παραγουάη και το κοντράστ συναισθημάτων, μετά το τέλος της αναμέτρησης για το Group D του Μουντιάλ 2026 .

Η Παραγουάη νίκησε 1-0 την Τουρκία, χάρη στο γρήγορο γκολ του Γκαλάρσα κι έκανε βήμα πρόκρισης για τα νοκ άουτ ματς του Μουντιάλ 2026, αφήνοντας την ομάδα του Βιτσέντσο Μοντέλα εκτός συνέχειας.

Το κοντράστ των συναισθημάτων ήταν έντονο με τη λήξη του δραματικού αγώνα, το αποτέλεσμα του οποίου φέρνει τους Τούρκους εκτός συνέχειας.