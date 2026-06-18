MUNDIAL Αγγλία - Κροατία: Απίθανη συνεργασία και νέα ισοφάριση με τον Μούσα (video) ONSPORTS TEAM 18 Ιουνίου 2026, 00:04 BOOKMARK ΣΧΟΛΙΑΣΕ H Κροατία ισοφάρισε σε 2-2 την Αγγλία στην τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου. Παιχνίδι από παντού στη Novibet με το νέο Mobile App Εξασφάλισε τη θέση σου στην μάχη του αιώνα. Tickets here. highlights ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 Αγγλία-Κροατία Γκολ Βίντεο COMMENTS LATEST NEWS 00:17 MUNDIAL Αγγλία - Κροατία: Ο Μπέλιγχαμ κάνει την κούρσα του Μουντιάλ και το 3-2 (video) 00:04 MUNDIAL Αγγλία - Κροατία: Απίθανη συνεργασία και νέα ισοφάριση με τον Μούσα (video) 23:47 MUNDIAL Αγγλία - Κροατία: Δεύτερο γκολ από τον Χάρι Κέιν για το νέο προβάδισμα (video) 23:44 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Νίκη Βόλου: Ανανέωσε ο Βίκτορ Φερνάντεθ 23:40 MUNDIAL Αγγλία - Κροατία: «Κεραυνός» του Μπατούρινα για την ισοφάριση (video) 23:23 MUNDIAL Αγγλία - Κροατία: Ο Κέιν δεν έκανε το ίδιο λάθος δυο φορές και άνοιξε το σκορ με πέναλτι (video) 23:15 ΜΠΑΣΚΕΤ Ολυμπιακός: Επέστρεψε η Κάιρα Λάμπερτ 23:07 SUPER LEAGUE Παναθηναϊκός: Έπιασε δουλειά ο Νίστρουπ στο Κορωπί - Εκτός προπόνησης οι πέντε «κομμένοι» (video) 22:45 MUNDIAL Live: Αγγλία - Κροατία 22:13 ΣΠΟΡ Παραμένει στον πάγκο του Ολυμπιακού ο Τριλίνι 22:02 MUNDIAL Πορτογαλία - Κονγκό 1-1: Ιστορικό «στοπ» από τους Αφρικανούς στην παρέα του Ρονάλντο - Τα highlights 21:45 MUNDIAL Μουντιάλ 2026: Αυτός είναι ο λόγος που ο Λιονέλ Μέσι δάκρυσε μετά το πρώτο του γκολ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ