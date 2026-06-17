Η Πορτογαλία κατάφερε από πολύ νωρίς να πάρει προβάδισμα στο σκορ κόντρα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Η Πορτογαλία έκανε εξαιρετικό ξεκίνημα στον αγώνα κόντρα στη Λ.Δ του Κονγκό.

Μόλις στο 6ο λεπτό ο Νέτο έβγαλε γλυκιά σέντρα και ο Νέβες με καρφωτή κεφαλιά άνοιξε το σκορ για τους Ιβηρες.

Οι Πορτογάλοι μπήκαν από νωρίς δυνατά στο ματς, έκλεισαν του Αφρικανούς στην περιοχή τους και έβαλαν δύσκολη. Η υπεροχή αυτή καρποφόρησε με το τέρμα του Νέβες.