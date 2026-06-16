Η Σενεγάλη είχε τη μεγαλύτερη ευκαιρία για να σκοράρει στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης με τη Γαλλία.

Κάκιστο θέαμα στο πρώτο ημίχρονο της πρεμιέρας της Γαλλίας κόντρα στη Σενεγάλη, με την πολυδιαφημισμένη ομάδα του Ντιντιέ Ντεσάμπ να μην μπορεί να βρει διαδρόμους προς την αντίπαλη εστία και να απειλήσει.

Αντίθετα, οι Αφρικανοί στάθηκαν εξαιρετικά στον αγωνιστικό χώρο και ήταν αυτοί που απείλησαν περισσότερο για να σκοράρουν.

Στη μεγαλύτερη ευκαιρία της στο 24ο λεπτό, ο Τζάκσον έφυγε στην κόντρα, σούταρε με δύναμη, αλλά στάθηκε άτυχος. Η μπάλα βρήκε στη ρίζα του δοκαριού, στη συνέχεια βρήκε στο πόδι του Μενιάν, αλλά δεν πήρε πορεία προς τα δίχτυα και κατέληξε κόρνερ.

Δείτε τη φάση: