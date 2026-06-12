Δείτε τα πέντε τέρματα των δύο πρώτων αναμετρήσεων του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026 .

Η αυλαία του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 άνοιξε με τις αναμετρήσεις του 1ου ομίλου, οι οποίες διεξήχθησαν στο Μεξικό.

Στο εναρκτήριο παιχνίδι της διοργάνωσης, οι «τρικολόρ» του Μεξικού, εκ των διοργανωτών του Μουντιάλ, επικράτησαν 2-0 της Νότιας Αφρικής, ξεκινώντας με το δεξί τις υποχρεώσεις τους στη διοργάνωση.

Λίγες ώρες αργότερα, στη Γουαδαλαχάρα, η Νότια Κορέα πανηγύρισε σημαντική νίκη απέναντι στην Τσεχία, κάνοντας αποφασιστικό βήμα πρόκρισης. Οι Ασιάτες επικράτησαν 2-1, πραγματοποιώντας ανατροπή, με τον Ιν Μπέομ Χουάνγκ να αποτελεί τον μεγάλο πρωταγωνιστή της αναμέτρησης.

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