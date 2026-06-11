Οι κάτοικοι του Kirby Estate διατήρησαν μια παράδοση που ξεκίνησε το 2012, ντύνοντας τους δρόμους της περιοχής στα χρώματα της Αγγλίας πριν από την έναρξη του Μουντιάλ 2026.

Στα χρώματα της Αγγλίας ντύθηκε για ακόμη μία φορά το Kirby Estate στο Λονδίνο, καθώς οι κάτοικοι της περιοχής προετοιμάζονται για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, διατηρώντας μια παράδοση που μετρά πλέον περισσότερο από μία δεκαετία.

Εκατοντάδες σημαίες της Αγγλίας τοποθετήθηκαν στους δρόμους και τα κτίρια της γειτονιάς, δημιουργώντας μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα ενόψει της μεγάλης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία ξεκίνησε το 2012 και έκτοτε έχει καθιερωθεί ως έθιμο για τους κατοίκους του Kirby Estate, οι οποίοι φροντίζουν σε κάθε μεγάλη διοργάνωση να εκφράζουν με αυτόν τον τρόπο τη στήριξή τους στην εθνική ομάδα της χώρας.

Η εικόνα της γειτονιάς, με τις εκατοντάδες αγγλικές σημαίες να κυριαρχούν σε κάθε σημείο, έχει πλέον γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της προετοιμασίας των κατοίκων για το Μουντιάλ.