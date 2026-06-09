Ο προπονητής του Απόλλωνα Λεμεσού, Ερνάν Λοσάδα, μιλά για τα φαβορί του Μουντιάλ 2026 και τη συγκίνηση που προκαλεί η πιθανότητα να δούμε τον Μέσι για τελευταία φορά σε αυτή τη διοργάνωση.

«Η πίεση στην Αργεντινή έφυγε μετά το Μουντιάλ του Κατάρ»

Ο Λοσάδα εξηγεί πως η Αργεντινή ταξιδεύει στο νέο Παγκόσμιο Κύπελλο χωρίς το βάρος του παρελθόντος, αλλά με τη συγκίνηση ότι ίσως είναι η τελευταία παράσταση του Λιονέλ Μέσι.

«Γαλλία, Ισπανία και Πορτογαλία τα μεγάλα φαβορί»

Ο προπονητής του Απόλλωνα Λεμεσού ξεχωρίζει τη Γαλλία ως ένα από τα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του Μουντιάλ, ενώ βάζει στο ίδιο γκρουπ διεκδικητών την Ισπανία και την Πορτογαλία.