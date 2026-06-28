Μουντιάλ 2026: Με δύο παίκτες από το Πράσινο Ακρωτήρι η κορυφαία ενδεκάδα των ομίλων!

Μια ενδεκάδα που περιλαμβάνει τους Λιονέλ Μέσι, Κιλιάν Εμπαπέ, Έρλινγκ Χάαλαντ και Βινίσιους μπορεί να μη μοιάζει ρεαλιστική, αλλά είναι πραγματικότητα σύμφωνα με τη στατιστική ανάλυση της Opta για τους κορυφαίους 11 στη φάση των ομίλων του Μουντιάλ 2026.

Μια επιλογή που περιλαμβάνει αρκετές εκπλήξεις, μιας και σε αυτή βρίσκονται και δύο παίκτες από το Πράσινο Ακρωτήρι!

Η Opta ανακοίνωσε την κορυφαία ενδεκάδα βάσει της στατιστικής απόδοσης των παικτών σε κάθε θέση και κατέληξε στις παρακάτω επιλογές:

Βοζίνια (Πράσινο Ακρωτήρι), Σενάγια (Γκάνα), Κουμπαρσί (Ισπανία), Ντινέι (Πράσινο Ακρωτήρι), Νακαμούρα (Ιαπωνία), ΜακΚένι (ΗΠΑ), Βίτε (Ισημερινός), Μέσι (Αργεντινή), Βινίσιους (Βραζιλία), Χάαλαντ (Νορβηγία), Χάαλαντ (Νορβηγία).