Μπέλιγχαμ για Κέιν, Μουντιάλ 2026: «Είναι ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών στην Εθνική Αγγλίας»

Η Αγγλία ολοκλήρωσε με ιδανικό τρόπο τις υποχρεώσεις της στη φάση των ομίλων του Μουντιάλ, επικρατώντας με 2-0 του Παναμά και εξασφαλίζοντας την πρώτη θέση.

Τα γκολ της αναμέτρησης σημείωσαν οι Τζουντ Μπέλιγχαμ και Χάρι Κέιν, οι οποίοι συνεχίζουν να αποτελούν τα βασικά επιθετικά όπλα της ομάδας. Μέχρι στιγμής στη διοργάνωση, οι δύο ποδοσφαιριστές έχουν συμμετοχή σε συνολικά έξι γκολ, με τον επιθετικό της Μπάγερν Μονάχου να μετρά τρία τέρματα και τον μέσο της Ρεάλ Μαδρίτης δύο γκολ και μία ασίστ.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Τζουντ Μπέλιγχαμ στάθηκε στην αξία του αρχηγού της Αγγλίας, αποθεώνοντας τον Χάρι Κέιν. Ο 22χρονος μέσος χαρακτήρισε τον έμπειρο φορ ως τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή που έχει φορέσει ποτέ τη φανέλα της Εθνικής ομάδας.

Οι δηλώσεις του Μπέλιγχαμ:

«Νομίζω έχω χτίσει μια καλή σχέση με τον Χάρι τα τελευταία 4-5 χρόνια, ειδικά μετά το Κατάρ παίζαμε πολύ μαζί και για μένα είναι τιμή μου να παίζω μαζί του. Για μένα είναι ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών στην Εθνική Αγγλίας.

Είναι αυτός που βγαίνει μπροστά πιο πολύ από όλους και είναι πολύ εύκολο να παίζεις μαζί του, κάθε λεπτό είναι εκεί, είναι απίστευτο. Δεν τον αμφισβητείς όταν δεν βρίσκεται στις φάσεις, ξέρεις ότι θα κάνει τη διαφορά στο παιχνίδι και το έκανε ξανά σήμερα».