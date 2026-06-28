Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Το νέο ιστορικό ρεκόρ για Μέσι! Ο πρώτος με γκολ σε 7 σερί ματς

Ο Λιονέλ Μέσι συνεχίζει να προσθέτει νέα κεφάλαια στην τεράστια καριέρα του, καταρρίπτοντας διαρκώς ιστορικά ρεκόρ σε τελικές φάσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου. Το γκολ που σημείωσε απέναντι στην Ιορδανία αποτέλεσε ακόμη ένα σπουδαίο επίτευγμα για τον αρχηγό της Αργεντινής.

Παρότι δεν βρέθηκε στο αρχικό σχήμα της «αλμπισελέστε» στην τελευταία αναμέτρηση της φάσης των ομίλων, ο Μέσι χρειάστηκε μόλις 20 λεπτά συμμετοχής για να αφήσει ξανά το στίγμα του.

Ο Λιονέλ Σκαλόνι τον πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 60ό λεπτό και ο αρχηγός της Αργεντινής διαμόρφωσε το τελικό 3-1 στο 80', με εξαιρετική απευθείας εκτέλεση φάουλ, συνεχίζοντας το εντυπωσιακό του σερί στα Μουντιάλ.

Με αυτό το τέρμα έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία της διοργάνωσης που σκοράρει σε επτά διαδοχικούς αγώνες Παγκοσμίου Κυπέλλου. Το σερί του ξεκίνησε στα νοκ άουτ του Μουντιάλ 2022 στο Κατάρ, όπου η Αργεντινή κατέκτησε το τρόπαιο, και συνεχίστηκε στη φετινή διοργάνωση με γκολ και στις τρεις αναμετρήσεις της φάσης των ομίλων.

Αναλυτικά, ο Μέσι σκόραρε μία φορά απέναντι στην Αυστραλία (φάση των «16» στο Μουντιάλ 2022), μία απέναντι στην Ολλανδία (προημιτελικά), μία απέναντι στην Κροατία (ημιτελικά), δύο φορές στον τελικό με τη Γαλλία, ενώ στο Μουντιάλ 2026 έχει πετύχει τρία γκολ απέναντι στην Αλγερία, δύο κόντρα στην Αυστρία και ένα απέναντι στην Ιορδανία.

Τα ρεκόρ του Μέσι, όμως, δεν σταματούν εκεί. Με το γκολ απέναντι στην Ιορδανία ισοφάρισε τους Μπέκαμ και Ριβελίνο στην κορυφή της λίστας με τα περισσότερα γκολ από απευθείας εκτελέσεις φάουλ σε τελικές φάσεις Μουντιάλ (2), ενώ παραμένει ο ποδοσφαιριστής με τα περισσότερα τέρματα εκτός περιοχής στη διοργάνωση, έχοντας πλέον έξι.

Παράλληλα, έφτασε τα 19 γκολ συνολικά σε Παγκόσμια Κύπελλα, διευρύνοντας το δικό του ιστορικό ρεκόρ, ενώ έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής από το 1994 που ολοκληρώνει τη φάση των ομίλων με έξι γκολ. Επιπλέον, ο αρχηγός της Αργεντινής μετρά πλέον τις περισσότερες νίκες στην ιστορία των Μουντιάλ (19), είναι ο παίκτης που έχει σκοράρει στα περισσότερα διαφορετικά παιχνίδια της διοργάνωσης (14) και, ταυτόχρονα, ο γηραιότερος ποδοσφαιριστής που πετυχαίνει έξι γκολ σε μία τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου.