Σκωτία - Βραζιλία: Οι ενδεκάδες της αναμέτρησης - Στον πάγκο ο Νεϊμάρ

Δείτε τις ενδεκάδες της αναμέτρησης ανάμεσα σε Σκωτία και Βραζιλία.

Σκωτία - Βραζιλία: Οι ενδεκάδες της αναμέτρησης - Στον πάγκο ο Νεϊμάρ
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Η Σκωτία αντιμετωπίζει την Βραζιλία στο Μαϊάμι (25/06, 01:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ), στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του 3ου ομίλου του Μουντιάλ 2026.

Λίγη ώρα πριν την έναρξη του αγώνα έγιναν γνωστές οι ενδεκάδες των δύο ομάδων, με τον Νεϊμάρ να είναι διαθέσιμος για πρώτη φορά, αλλά να βρίσκεται στον πάγκο για την ομάδα του Κάρλο Αντσελότι.

Οι ενδεκάδες:

ΣΚΩΤΙΑ: Γκαν, Ρόμπερτσον, Χέντρι, Πάτερσον, ΜακΚένα, ΜακΤόμινεϊ, ΜακΓκιν, Φέργκιουσον, ΜακΛιν, Γκάνον-Ντόακ, Σάνκλαντ.

ΒΡΑΖΙΛΙΑ: Άλισον, Γκάμπριελ, Μαρκίνιος, Ντανίλο, Σάντος, Κασεμίρο, Γκιμαράες, Πακετά, Βινίσιους, Κούνια, Ραγιάν.

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