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Ελβετία - Καναδάς: Οι ενδεκάδες των ομάδων για την τρίτη αγωνιστική των ομίλων του Μουντιάλ

Η Ελβετία αντιμετωπίζει τον Καναδά για την τρίτη αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 και έγινα γνωστές οι συνθέσεις των ομάδων.

Ελβετία - Καναδάς: Οι ενδεκάδες των ομάδων για την τρίτη αγωνιστική των ομίλων του Μουντιάλ
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Ελβετία και Καναδάς «διασταυρώνουν τα ξίφη» τους στο Βανκούβερ για την τρίτη και τελευταία αγωνιστική του δευτέρου ομίλου του Μουντιάλ 2026, σε μια αναμέτρηση που θα κρίνει την πρωτιά του γκρουπ.

Οι δύο ομάδες έχουν συγκεντρώσει από τέσσερις βαθμούς μετά τις πρώτες δύο αγωνιστικές και μπαίνουν στο παιχνίδι γνωρίζοντας πως το αποτέλεσμα θα καθορίσει την τελική κατάταξη στον όμιλο.

Λίγη ώρα πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης, οι ομοσπονδιακοί τεχνικοί Μουράτ Γιακίν και Τζέσι Μαρς ανακοίνωσαν τις ενδεκάδες με τις οποίες θα παρατάξουν τις ομάδες τους στον κρίσιμο αγώνα.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Ελβετία: Κομπελ, Ζακέζ, Ελβέντι, Ακάντζι, Ροντρίγκες, Φρόιλερ, Τζάκα, Μανζάμπι, Σο, Βάργκας, Εμπολό.

Καναδάς: Κρεπό, Τζόνστον, Ντε Φουζερόλ, Κορνέλιους, Λαρέια, Μπουχάναν, Σοϊνιέρ, Σαλίμπα, Άχμεντ, Λάριν, Ντέιβιντ

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