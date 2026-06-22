Αργεντινή - Αυστρία: MVP του αγώνα ο Λιονέλ Μέσι

Η Αργεντινή εξασφάλισε την παρουσία της στους «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, μετά την επικράτηση με 2-0 επί της Αυστρίας για την 2η αγωνιστική του 10ου ομίλου.

Πολυτιμότερος παίκτης της αναμέτρησης δεν μπορούσε να μην είναι άλλος από τον μυθικό Λιονέλ Μέσι. Ο 39χρονος σκόραρε δύο φορές στο παιχνίδι, έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ (σ.σ ξεπέρασε τον Μίροσλαβ Κλόσε) με 18 γκολ και... μόνος του οδηγεί την Αργεντινή στην επόμενη φάση.

Ο GOAT έχει σκοράρει μέχρι στιγμής και τα πέντε τέρματα που έχει πετύχει η «Αλμπισελέστε» στο τουρνουά και αναδείχθηκε για δεύτερη συνεχόμενη φορά πρώτος σκόρερ, μετά το χατ-τρικ της πρώτης αγωνιστικής κόντρα στην Αλγερία.

Την επόμενη αγωνιστική η «AFA» αντιμετωπίζει την Ιορδανία και θα επιδιώξει να ολοκληρώσει με τον καλύτερο τρόπο τις υποχρεώσεις τις στον όμιλο.