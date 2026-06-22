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Αργεντινή - Αυστρία: MVP του αγώνα ο Λιονέλ Μέσι

Πολυτιμότερος παίκτης του αγώνα ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αυστρία αναδείχθηκε ο Λιονέλ Μέσι, με τον 39χρονο σουπερ-σταρ να οδηγεί την «αλμπισελέστε» στη νίκη και ταυτόχρονα στην πρόκριση στους «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Αργεντινή - Αυστρία: MVP του αγώνα ο Λιονέλ Μέσι
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Η Αργεντινή εξασφάλισε την παρουσία της στους «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, μετά την επικράτηση με 2-0 επί της Αυστρίας για την 2η αγωνιστική του 10ου ομίλου.

Πολυτιμότερος παίκτης της αναμέτρησης δεν μπορούσε να μην είναι άλλος από τον μυθικό Λιονέλ Μέσι. Ο 39χρονος σκόραρε δύο φορές στο παιχνίδι, έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ (σ.σ ξεπέρασε τον Μίροσλαβ Κλόσε) με 18 γκολ και... μόνος του οδηγεί την Αργεντινή στην επόμενη φάση.

Ο GOAT έχει σκοράρει μέχρι στιγμής και τα πέντε τέρματα που έχει πετύχει η «Αλμπισελέστε» στο τουρνουά και αναδείχθηκε για δεύτερη συνεχόμενη φορά πρώτος σκόρερ, μετά το χατ-τρικ της πρώτης αγωνιστικής κόντρα στην Αλγερία.

Την επόμενη αγωνιστική η «AFA» αντιμετωπίζει την Ιορδανία και θα επιδιώξει να ολοκληρώσει με τον καλύτερο τρόπο τις υποχρεώσεις τις στον όμιλο.

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