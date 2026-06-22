Αργεντινή - Αυστρία: Οι ενδεκάδες για το πρώτο ματς της ημέρας στο Μουντιάλ 2026

Η ώρα για τη δεύτερη εμφάνιση του Λιονέλ Μέσι στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 έφτασε.

Μετά το χατ τρικ κόντρα στην Αλγερία, η «αλμπισελέστε» αντιμετωπίζει την Αυστρία στο Ντάλας στις 20:00, σε μια μάχη για την πρωτιά στον όμιλο.

Λίγο πριν από τη σέντρα έγιναν γνωστές και οι ενδεκάδες των δύο ομάδων:

Αργεντινή: Ε. Μαρτίνες, Λ. Μαρτίνες, Ρομέρο, Μεντίνα, Μολίνα, Ντε Πολ, ΜακΆλιστερ, Φερνάντες, Αλμάντα, Λαουτάρο Μαρτίνες και Μέσι.

Αυστρία: Α. Σλάγκερ, Ντάνσο, Πος, Αλάμπα, Ξ. Σλάγκερ, Σάιβαλντ, Σάμπιτζερ, Σμιντ, Λάιμερ, Βάνερ και Γκρέγκοριτς.