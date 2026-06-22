Αργεντινή - Αυστρία: Οι ενδεκάδες για το πρώτο ματς της ημέρας στο Μουντιάλ 2026

Γνωστές έγιναν οι ενδεκάδες της αναμέτρησης ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αυστρία για τη 2η αγωνιστική του Μουντιάλ 2026.

Αργεντινή - Αυστρία: Οι ενδεκάδες για το πρώτο ματς της ημέρας στο Μουντιάλ 2026
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η ώρα για τη δεύτερη εμφάνιση του Λιονέλ Μέσι στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 έφτασε.

Μετά το χατ τρικ κόντρα στην Αλγερία, η «αλμπισελέστε» αντιμετωπίζει την Αυστρία στο Ντάλας στις 20:00, σε μια μάχη για την πρωτιά στον όμιλο.

Λίγο πριν από τη σέντρα έγιναν γνωστές και οι ενδεκάδες των δύο ομάδων:

Αργεντινή: Ε. Μαρτίνες, Λ. Μαρτίνες, Ρομέρο, Μεντίνα, Μολίνα, Ντε Πολ, ΜακΆλιστερ, Φερνάντες, Αλμάντα, Λαουτάρο Μαρτίνες και Μέσι.

Αυστρία: Α. Σλάγκερ, Ντάνσο, Πος, Αλάμπα, Ξ. Σλάγκερ, Σάιβαλντ, Σάμπιτζερ, Σμιντ, Λάιμερ, Βάνερ και Γκρέγκοριτς.

COMMENTS
LATEST NEWS
19:54 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Πρώτη προπόνηση στην Ολλανδία – Δείτε φωτογραφίες από το Άπελντορν

19:51 MUNDIAL

LIVE: Αργεντινή - Αυστρία

19:46 SUPER LEAGUE

Επικό βίντεο του Παναθηναϊκού με Τσάπρα: «Μισό λεπτό ρε παιδιά, βλέπω τον Ζέλικο»

19:43 SUPER LEAGUE

Αποχαιρέτησε τον Τσάπρα ο Λεβαδειακός: «Σε ευχαριστούμε για όσα προσέφερες στην ομάδα μας»

19:37 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Το ιδιαίτερο βίντεο της ανακοίνωσης του Τσάπρα και η ατάκα του νεαρού παίκτη

19:33 EUROLEAGUE

«Πλησίαζει στη Μπασκόνια ο Ερνανγκόμεθ»

19:29 EUROLEAGUE

«Στο στόχαστρο της Μακάμπι Τελ Αβίβ ο Λάρκιν»

19:14 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Επίσημη η μεταγραφή του Τσάπρα - Υπέγραψε μέχρι το 2030

19:02 SUPER LEAGUE

Ζίβκοβιτς για Λουτσέσκου: «Ήσουν κάτι παραπάνω από προπονητής, σ' ευχαριστώ για όλα»

18:51 ΣΠΟΡ

Wimbledon: Έκανε το πρώτο βήμα για το κυρίως ταμπλό ο Σακελλαρίδης

18:47 MUNDIAL

Αργεντινή - Αυστρία: Οι ενδεκάδες για το πρώτο ματς της ημέρας στο Μουντιάλ 2026

18:45 SUPER LEAGUE

«Παρακολουθεί τον Βίνια ο Ολυμπιακός»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας