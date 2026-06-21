· Αργεντινή

Αποκαλύφθηκε το εντυπωσιακό άγαλμα του Μέσι στην Αργεντινή

Στην Αργεντινή αποκαλύφθηκε το εντυπωσιακό άγαλμα του Μέσι, ύψους 26 μέτρων.

Αποκαλύφθηκε το εντυπωσιακό άγαλμα του Μέσι στην Αργεντινή
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Ένα εντυπωσιακό αφιέρωμα στον Λιονέλ Μέσι ήρθε να προστεθεί στη μακρά λίστα των διακρίσεων και των τιμών που έχει λάβει ο Αργεντινός σούπερ σταρ κατά τη διάρκεια της σπουδαίας καριέρας του.

Στην Αργεντινή αποκαλύφθηκε ένα γιγαντιαίο άγαλμα ύψους 26 μέτρων προς τιμήν του αρχηγού της «αλμπισελέστε», το οποίο αποτελεί πλέον τη μεγαλύτερη απεικόνιση του Μέσι παγκοσμίως. Το νέο γλυπτό ξεπερνά σε ύψος το αντίστοιχο μνημείο που βρίσκεται στην Ινδία και φτάνει τα 21 μέτρα.

Το έργο σχεδιάστηκε από τον τοπικό καλλιτέχνη Άλντο Μπεροϊσά και τοποθετήθηκε δίπλα στην Εθνική Οδό 22, στο χιλιόμετρο 1.332, σε ένα από τα κεντρικά σημεία πρόσβασης της περιοχής.

Το άγαλμα απεικονίζει τον θρύλο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου να φορά τη φανέλα της Εθνικής ομάδας της Αργεντινής και να σηκώνει το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το οποίο κατέκτησε στο Κατάρ το 2022, στην κορυφαία στιγμή της καριέρας του.

Η κατασκευή στηρίζεται σε χαλύβδινο σκελετό και διαθέτει επένδυση από σκυρόδεμα, με το συνολικό της βάρος να αγγίζει τους 70 τόνους. Παράλληλα, οι τοπικές αρχές εκτιμούν ότι το μνημείο θα αποτελέσει σημαντικό πόλο έλξης για επισκέπτες και φίλους του ποδοσφαίρου, ενισχύοντας την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.

Οι δηλώσεις του Μέσι:

«Η αλήθεια είναι ότι πρόκειται για κάτι εντελώς άσχετο με τον αθλητισμό. Πέρασα μερικές δύσκολες, περίπλοκες ημέρες, αλλά είμαι ευγνώμων σε όλη την αποστολή, σε όλους τους συμπαίκτες μου, γιατί ήταν πάντα δίπλα μου, όπως πάντα, δίνοντάς μου πολλή δύναμη για να είμαι καλά, και αυτό είναι όλο».

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