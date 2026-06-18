Μουντιάλ 2026: Ο Ιβοριανός Γουαχί έλαβε άδεια εισόδου στον Καναδά - Παίζει κόντρα στη Γερμανία

Το Σάββατο (20/6) η Ακτή Ελεφαντοστού αντιμετωπίζει τη Γερμανία και σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε την Πέμπτη (18/6) το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο Ελί Γουαχί θα είναι εν τέλει διαθέσιμος.

Οι καναδικές αρχές είχαν καθυστερήσει την έκδοση της άδειας εισόδου στη χώρα, ζητώντας πρόσθετες πληροφορίες για την υπόθεση του παίκτη, ο οποίος φέρεται να ερευνάται για πιθανή εμπλοκή σε χειραγωγημένα στοιχήματα στη Γαλλία, γύρω από μια κίτρινη κάρτα που δέχθηκε την τελευταία αγωνιστική της Ligue 1.

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ακτής Ελεφαντοστού (FIF) είχε ανακοινώσει ότι ο Γουαχί «...δεν θα μπορέσει να ακολουθήσει την αποστολή στον Καναδά, καθώς δεν είχαν εξασφαλιστεί μέχρι εκείνη τη στιγμή οι απαραίτητες διοικητικές εγκρίσεις για την είσοδό του στο καναδικό έδαφος».

Ωστόσο, μετά την επιβεβαίωση προς τις καναδικές αρχές ότι δεν εκκρεμεί σε βάρος του καμία ποινική δίωξη μέχρι σήμερα, ο 23χρονος επιθετικός έλαβε τελικά το «πράσινο φως» για να ταξιδέψει μαζί με τους συμπαίκτες του.

Την Τετάρτη (17/6), η Γαλλική Επαγγελματική Ποδοσφαιρική Λίγκα (LFP) ανακοίνωσε ότι κατέθεσε μήνυση κατά αγνώστων για «...πράξεις που ενδέχεται να συνιστούν αθλητική διαφθορά και απάτη από οργανωμένη εγκληματική ομάδα», ύστερα από αναφορές για ύποπτη στοιχηματική δραστηριότητα που αφορούσε «μια κίτρινη κάρτα στην οποία εμπλέκεται ο ποδοσφαιριστής Ελί Γουαχί».

Παράλληλα, η Εισαγγελία της Μασσαλίας ανέφερε στο AFP ότι «…ένας 23χρονος επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, που αγωνίζεται στο γαλλικό πρωτάθλημα της Ligue 1, συνελήφθη στις 29 Μαΐου 2026 στο πλαίσιο έρευνας που διεξάγεται από την Ειδική Διαπεριφερειακή Δικαιοδοσία», για υποθέσεις που αφορούν οργανωμένη απάτη, αθλητική διαφθορά, αποδοχή και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Με αυτόν τον τρόπο επιβεβαιώθηκε σχετικό δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας The Athletic.

«Μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσής του στο πλαίσιο της αστυνομικής κράτησης, αφέθηκε ελεύθερος. Οι έρευνες συνεχίζονται», διευκρίνισε η Εισαγγελία.

Σε ανακοίνωση που διαβιβάστηκε στο AFP το απόγευμα της Πέμπτης (18/6), η δικηγόρος του ποδοσφαιριστή, Μαρί Ντοζέ, επιβεβαίωσε ότι ο πελάτης της ανακρίθηκε «για λίγες ώρες» στα τέλη Μαΐου, υπογραμμίζοντας ότι στη συνέχεια «αφέθηκε ελεύθερος», χωρίς να του επιβληθεί «καμία κλήση ή οποιαδήποτε υποχρέωση απέναντι στις δικαστικές αρχές».

«Ο Ελί Γουαχί δεν διώκεται ποινικά σε αυτό το στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν υπόκειται σε κανέναν δικαστικό περιορισμό», πρόσθεσε.

Ο Γουαχί, ο οποίος κλήθηκε για πρώτη φορά στην εθνική ομάδα της Ακτής Ελεφαντοστού τον περασμένο Μάρτιο, αφού άλλαξε αθλητική υπηκοότητα -είχε προηγουμένως αγωνιστεί με τις μικρές εθνικές ομάδες της Γαλλίας- ήταν βασικός στη νίκη της Ακτής Ελεφαντοστού επί του Ισημερινού με 1-0 στην πρεμιέρα του ομίλου στο Παγκόσμιο Κύπελλο.