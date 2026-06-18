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Μουντιάλ 2026: Εκτός με Γερμανία ο Γουαχί, δεν του επετράπη η είσοδος στον Καναδά

Ο Ελί Γουαχί δεν θα μπορέσει να βοηθήσει την Ακτή Ελεφαντοστού στο κρίσιμο παιχνίδι με την Γερμανία, καθώς δεν του επιτράπηκε η είσοδος στον Καναδά, λόγω της υπόθεσης για παράνομο στοιχηματισμό.

Μουντιάλ 2026: Εκτός με Γερμανία ο Γουαχί, δεν του επετράπη η είσοδος στον Καναδά
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Νέα προβλήματα προέκυψαν στην Ακτή Ελεφαντοστού αναφορικά με την υπόθεση του Ελί Γουαχί, καθώς ο διεθνής επιθετικός δεν θα είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση της δεύτερης αγωνιστικής του Παγκοσμίου Κυπέλλου απέναντι στη Γερμανία.

Ο 23χρονος φορ, που βρίσκεται με την αποστολή των Ιβοριανών στο Μουντιάλ που διεξάγεται στη Βόρεια Αμερική, είχε συλληφθεί στις 29 Μαΐου ως ύποπτος για συμμετοχή σε κύκλωμα παράνομου στοιχηματισμού, με την υπόθεσή του να βρίσκεται υπό διερεύνηση.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι καναδικές αρχές δεν του επέτρεψαν την είσοδο στη χώρα, γεγονός που τον θέτει αυτομάτως εκτός της κρίσιμης αναμέτρησης με τα «πάντσερ».

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