Σάλος στο Μουντιάλ 2026: Υπό έρευνα παίκτης της Ακτής Ελεφαντοστού για παράνομο στοιχηματισμό!

Ο Έλι Γουαχί συνελήφθη στις 29 Μαΐου και ανακρίθηκε στο πλαίσιο έρευνας που αφορά ύποπτη στοιχηματική δραστηριότητα γύρω από αναμέτρηση του γαλλικού πρωταθλήματος, σύμφωνα με δημοσίευμα του Athletic.

Η υπόθεση σχετίζεται με κίτρινη κάρτα που δέχθηκε ο 23χρονος επιθετικός στην αναμέτρηση της 17ης Μαΐου απέναντι στη Μετς, γεγονός που, σύμφωνα με τις αρχές, συνδέεται με ασυνήθιστα υψηλό όγκο στοιχηματισμού σε συγκεκριμένη αγορά.

Παρά την ανάκρισή του, μέχρι στιγμής δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες εις βάρος του Ιβοριανού επιθετικού. Ως εκ τούτου, ο ποδοσφαιριστής συνέχισε κανονικά τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις, ταξιδεύοντας στις Ηνωμένες Πολιτείες και συμμετέχοντας στην πρεμιέρα της Εθνικής ομάδας της Ακτής Ελεφαντοστού απέναντι στον Ισημερινό.

Η έρευνα των γαλλικών διωκτικών αρχών βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, με το ίδιο δημοσίευμα να αναφέρει πως εξετάζεται και η εμπλοκή δεύτερου ποδοσφαιριστή, ο οποίος συμμετέχει επίσης στο Παγκόσμιο Κύπελλο, σε πιθανό κύκλωμα παράνομου στοιχηματισμού και χειραγώγησης αγώνων.