Μουντιάλ 2026: Επεισόδια στην Τάιμς Σκουέαρ πριν από την σέντρα του Αργεντινή-Αλγερία

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν στη Νέα Υόρκη πριν από την πρεμιέρα της Αργεντινής στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 απέναντι στην Αλγερία, όταν οπαδοί των δύο Εθνικών ομάδων συγκρούστηκαν στην Τάιμς Σκουέαρ, αναγκάζοντας την αστυνομία να επέμβει για την αποκατάσταση της τάξης.

Τα επεισόδια σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του καθιερωμένου «banderazo» των Αργεντινών φιλάθλων, μιας μαζικής συγκέντρωσης με σημαίες, τραγούδια και συνθήματα πριν από σημαντικούς αγώνες της Εθνικής ομάδας. Χιλιάδες υποστηρικτές της «Αλμπισελέστε» είχαν κατακλύσει το κέντρο της Νέας Υόρκης, δημιουργώντας εντυπωσιακή ατμόσφαιρα.

Στον ίδιο χώρο βρίσκονταν επίσης οπαδοί της Αλγερίας, καθώς και μικρότερες ομάδες φιλάθλων από τη Γαλλία και τη Σενεγάλη. Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, η κατάσταση ξέφυγε όταν σημειώθηκαν λεκτικές αντιπαραθέσεις, προσβλητικά συνθήματα και χειρονομίες μεταξύ των διαφορετικών ομάδων οπαδών.

Η ένταση κλιμακώθηκε γρήγορα, με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν συμπλοκές σώμα με σώμα στο κέντρο της πλατείας. Μάρτυρες ανέφεραν σκηνές χάους, ενώ βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν γροθιές, κλωτσιές και σπρωξίματα μεταξύ των εμπλεκομένων, με περαστικούς και οικογένειες να απομακρύνονται πανικόβλητοι από το σημείο.

Ισπανικά και γαλλικά ΜΜΕ χαρακτήρισαν τα γεγονότα ως την πρώτη σοβαρή αρνητική εικόνα του Μουντιάλ 2026 εκτός αγωνιστικών χώρων, κάνοντας λόγο για «μάχη» ανάμεσα σε οπαδούς διαφορετικών εθνικοτήτων.

Η Αστυνομία της Νέας Υόρκης (NYPD) επενέβη άμεσα, διαλύοντας τη συμπλοκή και προχωρώντας σε συλλήψεις. Η κατάσταση τέθηκε σταδιακά υπό έλεγχο, ενώ οι αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν το περιστατικό και το υλικό που έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας και κινητά τηλέφωνα.