Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Περιπέτεια για Ταρέμι στα σύνορα ΗΠΑ - Μεξικού

Απρόοπτα σημάδεψαν την αναχώρηση της Εθνικής Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες με προορισμό το Μεξικό, λίγες ώρες μετά την πρεμιέρα της στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026 και το 2-2 απέναντι στη Νέα Ζηλανδία στο Λος Άντζελες.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το RMC Sport, η διαδικασία ελέγχου στα σύνορα μεταξύ ΗΠΑ και Μεξικού προκάλεσε σημαντικές καθυστερήσεις για την αποστολή των Ιρανών.

Η Ιρανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου γνωστοποίησε ότι δύο βασικά στελέχη της ομάδας αντιμετώπισαν προβλήματα κατά την αναχώρησή τους. Πρόκειται για τον Μεντί Ταρέμι του Ολυμπιακού και τον Σαΐντ Αλ-Χαουί.

«Η διαδικασία αναχώρησης για αυτούς τους δύο παίκτες καθυστέρησε αδικαιολόγητα στην έξοδο του αεροδρομίου, προκαλώντας καθυστέρηση στην αναχώρηση της συνοδείας της εθνικής ομάδας για την Τιχουάνα», ανέφερε η ομοσπονδία.

Παράλληλα, διευκρινίστηκε πως όλα τα μέλη της αποστολής είχαν επιβιβαστεί στο αεροσκάφος, με τους δύο ποδοσφαιριστές να ολοκληρώνουν τις απαραίτητες διαδικασίες εξόδου από το αεροδρόμιο, ενώ έγιναν οι απαιτούμενες ενέργειες για τη διευθέτηση του ζητήματος.

Την ίδια στιγμή, προέκυψε ακόμη ένα πρόβλημα για την εθνική Ιράν, καθώς η βίζα του Μεντί Τοραμπί είχε λήξει μετά από μία μόνο είσοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όπως ανέφερε η Ιρανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, έχουν ήδη κινηθεί οι διαδικασίες για την ανανέωση της βίζας του ποδοσφαιριστή, ώστε να μπορέσει να παραμείνει με την αποστολή και να συμμετάσχει στους επόμενους αγώνες της ομάδας.