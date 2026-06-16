Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Ξεπέρασε τους 3 εκατ. ακολούθους ο Βοζίνια μετά την Ισπανία

«Έκρηξη» δημοτικότητας για τον Βοζίνια μετά την εμφάνιση κόντρα στην Ισπανία στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026.

Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Ξεπέρασε τους 3 εκατ. ακολούθους ο Βοζίνια μετά την Ισπανία
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Ο Βοζίνια εξελίχθηκε σε έναν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της αναμέτρησης ανάμεσα στο Πράσινο Ακρωτήρι και την Ισπανία, με την εμφάνισή του να του χαρίζει τεράστια αναγνωρισιμότητα στα social media.

Ο 40χρονος τερματοφύλακας, που συμμετέχει με το Πράσινο Ακρωτήρι στο πρώτο Μουντιάλ της ιστορίας του, διατήρησε ανέπαφη την εστία του απέναντι στους Ισπανούς και συγκέντρωσε τα βλέμματα του ποδοσφαιρικού κόσμου.

Πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης, ο πολύπειρος γκολκίπερ μετρούσε περίπου 50 χιλιάδες ακολούθους στο Instagram. Ωστόσο, η εντυπωσιακή του παρουσία απέναντι στη «ρόχα» άλλαξε άρδην τα δεδομένα.

Λίγο μετά το τέλος του αγώνα, ο λογαριασμός του τερματοφύλακα της Τσάβες είχε ξεπεράσει τα 3,1 εκατομμύρια followers, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη προβολή και τη δημοτικότητα που μπορεί να προσφέρει η συμμετοχή σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο.

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