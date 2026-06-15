Δείτε τις καλύτερες φάσεις και στιγμές από την ισόπαλη αναμέτρηση ανάμεσα σε Κάπε Βέρντε και Ισπανία, στην πρεμιέρα των πρωταθλητών Ευρώπης στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.

Οι Ισπανοί τα βρήκαν... σκούρα στην πρεμιέρα τους στον όγδοο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, μένοντας στο 0-0 κόντρα στο Πράσινο Ακρωτήριο, μη καταφέρνοντας να διαπεράσει την εξαιρετικά στημένη άμυνα των Αφρικανών, οι οποίοι είχαν σε κορυφαία ημέρα τον 40χρονο τερματοφύλακα Βοζίνια.

Η εν δυνάμει πρωταθλήτρια Ευρώπης ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 27 τελικές και 2.49 xG, έχοντας και τον πλήρη έλεγχο της κατοχής με 74%. Κορυφαίος για τη «Ρόχα» ήταν ο Ρόδρι, ενώ για το Κάπε Βέρντε αδιαπέραστος ήταν ο κίπερ Βοζίνια με επτά συνολικές αποκρούσεις!