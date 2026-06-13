Μουντιάλ 2026: Έρχονται διακοπές αγώνων λόγω καιρού - Προειδοποιούν οι ειδικοί

Οι πρώτες προειδοποιήσεις για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 (11/6-19/7) ξεκίνησαν...

Μουντιάλ 2026: Έρχονται διακοπές αγώνων λόγω καιρού - Προειδοποιούν οι ειδικοί
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αρκετοί αγώνες κινδυνεύουν να διακοπούν τις επόμενες ημέρες, όπως αναφέρει σε σχετική της ανάλυση η ιστοσελίδα του Βελγίου dhnet.be.

Ενώ ορισμένες πόλεις υποδοχής αντιμετωπίζουν ήδη έντονες βροχοπτώσεις ή ακραία ζέστη, αναμένονται επίσης καταιγίδες και σε άλλες περιοχές.

Σημειώνεται ότι ο εναρκτήριος αγώνας, ανάμεσα στο Μεξικό και την Νότια Αφρική (2-0) στις 11 Ιουνίου, γλίτωσε οριακά τη διακοπή.

Καταιγίδες έπληξαν την Πόλη του Μεξικού την Πέμπτη, αλλά αμέσως μετά το τελικό σφύριγμα.

Οι δύο ομάδες και οι 85.000 οπαδοί στο στάδιο Azteca δεν επηρεάστηκαν επομένως από τα μέτρα που επιβάλλονται σε περίπτωση καταιγίδων. Ωστόσο, είναι ήδη σχεδόν βέβαιο ότι άλλοι αγώνες δεν θα γλιτώσουν τη διακοπή τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες.

Αρκεί κάποιος να δει τις μετεωρολογικές προβλέψεις για τις δεκαέξι πόλεις υποδοχής. Ενώ προς το παρόν δεν υπάρχει κίνδυνος στη Νέα Υόρκη, το Σιάτλ, το Λος Άντζελες, το Σαν Φρανσίσκο, τη Βοστώνη, το Βανκούβερ, το Τορόντο ή την Γκουανταλαχάρα, όλα τα άλλα στάδια απειλούνται, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο Ντάλας, το Χιούστον και την Ατλάντα.

Βέβαια αυτά επωφελούνται από την προστασία μιας στέγης που θα αποτρέψει έτσι τις καταιγίδες να χαλάσουν το πάρτι.

COMMENTS
LATEST NEWS
12:41 GREEK BASKET LEAGUE

Προμηθέας: Ανακοίνωσε τον Νίκο Δίπλαρο για δύο χρόνια

12:19 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Πτώμα εντοπίστηκε έξω από το προπονητικό κέντρο του Ιράν στο Μεξικό

12:13 GREEK BASKET LEAGUE

ΕΕΑ: Ποινές σε Χριστινάκη κι άλλους 4 διαιτητές για το Πόθεν Έσχες

12:00 BET ON

Η επιλογή της ΒΕΤΜΑΤ και του Ανδρέα Ματθαιακάκη από το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

11:52 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Αναβάθμιση για τον Κοτσόλη - Ο νέος ρόλος του Κορόνα

11:43 SUPER LEAGUE 2

ΑΕΛ: «Φιάσκο η συνάντηση με Ντελόπουλο - Ψυχραιμία για το μέλλον»

11:15 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Έρχονται διακοπές αγώνων λόγω καιρού - Προειδοποιούν οι ειδικοί

10:59 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Σκωτσέζος οπαδός περπάτησε από το Λ.Α. στη Βοστώνη για την πρεμιέρα της Σκωτίας

10:42 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: «Τα όπλα του για τον Ζαγαρίτη» - Τον θέλουν Κολωνία και Άουγκσμπουργκ

10:32 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Ο Μπαλογκάν ήταν… παντού κι οδήγησε τις ΗΠΑ σε ιστορική νίκη!

10:17 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Πάρτε θέση, το θέαμα ξεκινά με Βραζιλία εναντίον Μαρόκο - Το πρόγραμμα της ημέρας

10:06 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Μοναδικές εικόνες από την τελετή έναρξης σε Μεξικό, Καναδά και ΗΠΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας