Μουντιάλ 2026: Έρχονται διακοπές αγώνων λόγω καιρού - Προειδοποιούν οι ειδικοί

Αρκετοί αγώνες κινδυνεύουν να διακοπούν τις επόμενες ημέρες, όπως αναφέρει σε σχετική της ανάλυση η ιστοσελίδα του Βελγίου dhnet.be.

Ενώ ορισμένες πόλεις υποδοχής αντιμετωπίζουν ήδη έντονες βροχοπτώσεις ή ακραία ζέστη, αναμένονται επίσης καταιγίδες και σε άλλες περιοχές.

Σημειώνεται ότι ο εναρκτήριος αγώνας, ανάμεσα στο Μεξικό και την Νότια Αφρική (2-0) στις 11 Ιουνίου, γλίτωσε οριακά τη διακοπή.

Καταιγίδες έπληξαν την Πόλη του Μεξικού την Πέμπτη, αλλά αμέσως μετά το τελικό σφύριγμα.

Οι δύο ομάδες και οι 85.000 οπαδοί στο στάδιο Azteca δεν επηρεάστηκαν επομένως από τα μέτρα που επιβάλλονται σε περίπτωση καταιγίδων. Ωστόσο, είναι ήδη σχεδόν βέβαιο ότι άλλοι αγώνες δεν θα γλιτώσουν τη διακοπή τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες.

Αρκεί κάποιος να δει τις μετεωρολογικές προβλέψεις για τις δεκαέξι πόλεις υποδοχής. Ενώ προς το παρόν δεν υπάρχει κίνδυνος στη Νέα Υόρκη, το Σιάτλ, το Λος Άντζελες, το Σαν Φρανσίσκο, τη Βοστώνη, το Βανκούβερ, το Τορόντο ή την Γκουανταλαχάρα, όλα τα άλλα στάδια απειλούνται, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο Ντάλας, το Χιούστον και την Ατλάντα.

Βέβαια αυτά επωφελούνται από την προστασία μιας στέγης που θα αποτρέψει έτσι τις καταιγίδες να χαλάσουν το πάρτι.