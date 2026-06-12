Πάμε Στοίχημα Arcade Tournament αποκλειστικά στα καταστήματα Allwyn

Retro εμπειρία με κεφαλιές, σουτ, ψαλιδάκια και μοναδικά δώρα* για τους νικητές

Πάμε Στοίχημα Arcade Tournament αποκλειστικά στα καταστήματα Allwyn
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Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή επέστρεψε, με το Παγκόσμιο Κύπελλο να υπόσχεται αμέτρητες στιγμές έντασης στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού. Το Πάμε Στοίχημα παραμένει συνεπές και σε αυτό το ποδοσφαιρικό ραντεβού, προσφέροντας μοναδικές εκπλήξεις στα καταστήματα Allwyn.Με το Arcade Tournament, οι επισκέπτες των καταστημάτων Allwyn σκοράρουν σαν επαγγελματίες και διεκδικούν πλούσια δώρα* εντελώς δωρεάν. Το μόνο που πρέπει να κάνουν είναι να νικήσουν τον αντίπαλο τερματοφύλακα, όσες περισσότερες φορές μπορούν μέσα σε καθορισμένο χρόνο.

Τουρνουά με leaderboards και μοναδικά δώραΜε retro χαρακτήρα, το Arcade τουρνουά από το Πάμε Στοίχημα δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες των καταστημάτων Allwyn να δοκιμάσουν τις… ποδοσφαιρικές τους ικανότητες και να διεκδικήσουν πλούσια δώρα. Για κάθε γκολ που πετυχαίνουν, μαζεύουν πόντους και ανεβαίνουν στους πίνακες κατάταξής.

Ο νικητής σε Πανελλαδικό επίπεδο, οι νικητές στα leaderboards ανά Περιφέρεια, καθώς και οι πρώτοι της κατάταξης σε κάθε κατάστημα Allwyn, θα κερδίσουν ξεχωριστά και εντυπωσιακά δώρα*.

Μπορείτε να βρείτε την λίστα με τα καταστήματα Allwyn που φιλοξενούν τα Arcade στο παρακάτω link:

https://stores.allwyn.gr/arcade-tournament

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