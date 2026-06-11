Μουντιάλ 2026: Άρχισε η γιορτή στο «Αζτέκα» με καλλιτεχνικό πρόγραμμα και Μεξικάνικο πολιτισμό

Στο εμβληματικό γήπεδο του Μεξικού η τελετή έναρξης του Παγκοσμίου Κυπέλλου εντυπωσίασε από τα πρώτα της λεπτά, με εμφάνιση σπουδαίων καλλιτεχνών και πολιτισμό της χώρας της κεντρικής Αμερικής. 

Μουντιάλ 2026: Άρχισε η γιορτή στο «Αζτέκα» με καλλιτεχνικό πρόγραμμα και Μεξικάνικο πολιτισμό
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Το «Αζτέκα» γίνεται το πρώτο γήπεδο που θα φιλοξενήσει αγώνες Παγκοσμίου Κυπέλλου για τρίτη φορά στην ιστορία. Το γήπεδο στο Μεξικό από νωρίς ήταν κατάμεστο, για την τελετή έναρξης του Μουντιάλ που θα διεξαχθεί στη χώρα της κεντρικής Αμερικής, στις ΗΠΑ και στον Καναδά.

Περίπου 1,5 ώρα πριν την προγραμματισμένη σέντρα του αγώνα Μεξικό – Νότια Αφρική, άρχισε το πρόγραμμα. Αρχικά με στοιχεία Μεξικανικού πολιτισμού.

Η συνέχεια αφιερώθηκε κυρίως στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα, με σημαντικούς ερμηνευτές και ερμηνεύτριες.

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