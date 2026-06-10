Μουντιάλ 2026, Group F: Ολλανδία, Ιαπωνία, Σουηδία και Τυνησία σε μάχη με φόντο την πρόκριση

Ο 6ος όμιλος του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 φέρνει αντιμέτωπες τέσσερις εθνικές ομάδες με διαφορετική ποδοσφαιρική φιλοσοφία, αλλά κοινό στόχο την πρόκριση στα νοκ άουτ της διοργάνωσης. Η Ολλανδία, η Ιαπωνία, η Σουηδία και η Τυνησία συνθέτουν ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό γκρουπ, στο οποίο η μάχη για τις δύο πρώτες θέσεις αναμένεται να είναι αμφίρροπη.

Ολλανδία: Με το βλέμμα στραμμένο στην κορυφή

Η Ολλανδία εισέρχεται στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 ως μία από τις πιο αξιόπιστες και σταθερές δυνάμεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Οι «Οράνιε», που βρίσκονται στην 7η θέση της παγκόσμιας κατάταξης της FIFA, διαθέτουν πλούσια παράδοση στη διοργάνωση, με 12 συμμετοχές σε τελικές φάσεις και διαχρονική παρουσία ανάμεσα στις κορυφαίες εθνικές ομάδες του κόσμου.

Παρά το γεγονός ότι δεν έχουν κατακτήσει ποτέ το τρόπαιο, οι Ολλανδοί έχουν φτάσει τρεις φορές πολύ κοντά στην κορυφή, συμμετέχοντας στους τελικούς των Μουντιάλ του 1974, του 1978 και του 2010. Η δίψα για την πρώτη κατάκτηση του τίτλου παραμένει ισχυρή και αποτελεί το μεγάλο κίνητρο της ομάδας στη διοργάνωση της Βόρειας Αμερικής.

Αναλυτικά η αποστολή της Ολλανδίας:

Τερματοφύλακες: Μαρκ Φλέκεν (Μπάγερ Λεβερκούζεν), Ρόμπιν Ρεφς (Σάντερλαντ), Μπαρτ Βερμπρούγκεν (Μπράιτον)

Αμυντικοί: Νέιθαν Άκε (Μάντσεστερ Σίτι), Ντένζελ Ντάμφρις (Ίντερ), Τζόρελ Άτο (Τσέλσι), Χούριεν Τίμπερ (Άρσεναλ), Μίκι Βαν δε Βεν (Τότεναμ), Βίρτζιλ Βαν Ντάικ (Λίβερπουλ), Ζαν Πολ βαν Άκε (Μπράιτον), Ματς Βίφερ (Μπράιτον)

Μέσοι: Φρένκι Ντε Γιονγκ (Μπαρτσελόνα), Μάρτεν ντε Ρουν (Αταλάντα), Ράιαν Γκράβενμπερχ (Λίβερπουλ), Τζάστιν Κλάιφερτ (Μπόρνμουθ), Τιν Κουπμάινερς (Γιουβέντους), Τιχιάνι Ράιντερς (Μάντσεστερ Σίτι), Γκους Τιλ (Αϊντχόφεν), Κιντέν Τίμπερ (Μαρσέιγ)

Επιθετικοί: Μπράιαν Μπρόμπι (Σάντερλαντ), Μέμφις Ντεπάι (Κορίνθιανς), Κόντι Χάκπο (Λίβερπουλ), Νόα Λανγκ (Νάπολι), Ντόνιελ Μάλεν (Ρόμα), Κρισένσιο Σάμερβιλ (Γουέστ Χαμ), Γουτ Βέργκχορστ (Άγιαξ)

Ιαπωνία: Η σταθερή δύναμη της Ασίας με βλέψεις για το βήμα παραπάνω

Η Ιαπωνία συνεχίζει να αποτελεί το κορυφαίο παράδειγμα της ποδοσφαιρικής ανάπτυξης στην ασιατική ήπειρο, καταγράφοντας σταθερά ανοδική πορεία τα τελευταία χρόνια. Οι «Σαμουράι Μπλε» βρίσκονται στην 18η θέση της παγκόσμιας κατάταξης της FIFA και έχουν καθιερωθεί ως μία από τις πιο αξιόπιστες παρουσίες σε τελικές φάσεις Παγκοσμίων Κυπέλλων.

Η συνεχής συμμετοχή της ομάδας στα Μουντιάλ αποδεικνύει τη συνέπεια, την οργάνωση και την πρόοδο που έχει σημειώσει το ιαπωνικό ποδόσφαιρο σε διεθνές επίπεδο. Παράλληλα, η παρουσία πολλών διεθνών ποδοσφαιριστών σε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα έχει ανεβάσει σημαντικά την ποιότητα και την εμπειρία του συνόλου.

Αναλυτικά η αποστολή της Ιαπωνίας:

Τερματοφύλακες: Ζίον Σουζούκι (Πάρμα), Κεϊσούκε Οσάκο (Σανφρέτσε Χιροσίμα), Τομόκι Χαγιακάουα (Κασίμα Άντλερς)

Αμυντικοί: Χιρόκι Ίτο (Μπάγερν Μονάχου), Κο Ιτακούρα (Άγιαξ), Τακεχίρο Τομιγιάσου (Άγιαξ), Τσουγίοσι Γουατανάμπε (Φέγενορντ), Γιουκινάρι Σαγκαουάρα (Βέρντερ), Σόγκο Τανιγκούτσι (Σιντ Τρεϊντένσε), Αγιούμου Σέκο (Άγιαξ), Γιουνοσούκε Σουζούκι (Κοπεγχάγη), Γιούτο Ναγκατόμο (Τόκιο)

Μέσοι: Ουατάρου Έντο (Λίβερπουλ), Κάισου Σάνο (Μάιντς), Ντάιτσι Καμάντα (Κρίσταλ Πάλας), Άο Τανάκα (Λιντς), Χούνια Ίτο (Γκενκ)

Επιθετικοί: Τακεφούσα Κούμπο (Σοσιεδάδ), Ρίτσου Ντόαν (Άιντραχτ), Κέιτο Νακαμούρα (Σταντ ντε Ρενς), Ντάιζαν Μαέντα (Σέλτικ), Αγιάσε Ουέντα (Φέγενορντ), Κόκι Ογκάβα (Νάιμεχεν), Κεισούκε Γκότο (Σιντ Τρεϊντένσε), Κέντο Σιογκάι (Βόλφσμπουργκ), Γιούιτο Σουζούκι (Φράιμπουργκ)

Σουηδία: Παράδοση, δυσκολίες και πρόκριση μέσω Nations League

Η Σουηδία συνεχίζει να αποτελεί μια ομάδα με βαριά ποδοσφαιρική παράδοση και σταθερή παρουσία στις μεγάλες διοργανώσεις, παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχει αντιμετωπίσει διακυμάνσεις στην απόδοσή της. Οι Σκανδιναβοί βρίσκονται στην 42η θέση της παγκόσμιας κατάταξης της FIFA, διατηρώντας ωστόσο τη φήμη μιας σκληροτράχηλης και ιδιαίτερα ανταγωνιστικής ομάδας σε αγώνες υψηλής έντασης.

Η πορεία της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 δεν ήταν η αναμενόμενη, καθώς η Σουηδία ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στην τελευταία θέση του ομίλου της, χωρίς να καταφέρει να πανηγυρίσει νίκη. Συγκεκριμένα, τερμάτισε στην 4η και τελευταία θέση σε γκρουπ με αντιπάλους την Ελβετία, το Κόσοβο και τη Σλοβενία, συγκεντρώνοντας μόλις δύο βαθμούς.

Παρά τη δύσκολη αυτή πορεία, η Σουηδία εξασφάλισε τελικά την παρουσία της στην τελική φάση μέσω της διαδικασίας του Nations League, αξιοποιώντας τη συνολική της συγκομιδή και διατηρώντας ζωντανή την ελπίδα για μια καλύτερη εμφάνιση στη μεγάλη διοργάνωση.

Η αποστολή της Σουηδίας:

Τερματοφύλακες: Βίκτορ Γιόχανσον (Στόουκ), Κρίστοφερ Νόρντφελντ (ΑΪΚ Στοκχόλμης), Γιάκομπ Ζέστερστρομ (Ντέρμπι)

Αμυντικοί: Χιάλμαρ Έκνταλ (Χρόνινχεν), Γκάμπριελ Γκούντμουνσον (Λιντς), Ίσακ Χίεν (Αταλάντα), Έμιλ Χολμ (Γιουβέντους), Γκούσταφ Λάγκερμπιλμπε (Μπράγκα), Βίκτορ Λίντελοφ (Άστον Βίλα), Έρικ Σμιθ (Ζανκτ Πάουλι), Καρλ Στάρφελτ (Θέλτα), Έλιοτ Στρουντ (Μίαλμπι), Ντάνιελ Σβένσον (Ντόρτμουντ)

Μέσοι: Γιασίν Αγιάρι (Μπράιτον), Λούκας Μπέργκβαλ (Τότεναμ), Αλεξάντερ Μπέρνχαρντσον (Χόλσταϊν Κίελ), Γιέσπερ Κάρλστρομ (Ουντινέζε), Κεν Σεμά (Πάφος), Ματίας Σβάνμπεργκ (Βόλφσμπουργκ), Μπέσφορντ Ζένελι (Σεν Ζιλουάζ)

Επιθετικοί: Αλεξάντερ Ίσακ (Λίβερπουλ), Μπέντζαμιν Νίγκρεν (Σέλτικ), Άντονι Ελάνγκα (Νιουκάστλ), Γκούσταφ Νίλσον (Μπριζ), Τάχα Αλί (Μάλμε)

Τυνησία: Ο απρόβλεπτος παράγοντας του 6ου ομίλου

Η Τυνησία παραμένει μία από τις πιο σταθερές εκπροσώπους του αφρικανικού ποδοσφαίρου σε επίπεδο Παγκοσμίου Κυπέλλου, διατηρώντας διαχρονικά παρουσία στις μεγάλες διοργανώσεις. Βρίσκεται στην 44η θέση της παγκόσμιας κατάταξης της FIFA και έχει καθιερωθεί ως ένα σύνολο που βασίζεται κυρίως στην πειθαρχία και τη συνοχή.

Η ομάδα της Βόρειας Αφρικής φημίζεται για τη συμπαγή αμυντική της λειτουργία, αλλά και για την ικανότητά της να «σπάει» τον ρυθμό αντιπάλων που έχουν τον έλεγχο του αγώνα. Δεν είναι λίγες οι φορές που η Τυνησία έχει δυσκολέψει ή και αιφνιδιάσει θεωρητικά ανώτερους αντιπάλους σε μεγάλες διοργανώσεις, γεγονός που την καθιστά έναν από τους πιο απρόβλεπτους παράγοντες του 6ου ομίλου.

Αναλυτικά η αποστολή της Τυνησίας:

Τερματοφύλακες: Σάμπρι Μπεν Χεσέν (Ετουάλ Σαχέλ), Αμπντελμουχίμπ Σαμάκ (Κλαμπ Αφρικαΐν), Αϊμέν Νταχμάν (Σφασιέν)

Αμυντικοί: Αλί Αμπντί (Νις), Αντέμ Αρούς (Κασίμπασα), Μοχάμεντ Αμίν Μπεν Χαμίντα (Εσπεράνς), Ντίλαν Μπρον (Σερβέτ), Ραέντ Σικαουί (Μοναστίρ), Μουτάζ Νεφάτι (Νόρκεπινγκ), Ομάρ Ρεκίκ (Μάριμπορ), Μοντασάρ Ταλμπί (Λοριάν), Γιαν Βαλερί (Γιουνγκ Μπόις)

Μέσοι: Μορτάντα Μπεν Ουάνες (Κασίμπασα), Ανίς Μπεν Σλιμάν (Νόριτς), Ισμαέλ Γκαρμπί (Άουγκσμπουργκ), Ράνι Κεντίρα (Ουνιόν Βερολίνου), Μοχάμεντ Χατζ Μαχμούντ (Λουγκάνο), Χάνιμπαλ Μεϊμπρί (Μπέρνλι), Ελιές Σκίρι (Άιντραχτ Φρανκφούρτης)

Επιθετικοί: Ελίας Ασούρι (Κοπεγχάγη), Χαλίλ Αγιάρι (Παρί Σεν Ζερμέν), Φιράς Σαουάτ (Κλαμπ Αφρικαΐν), Ραγιάν Ελουμί (Βανκούβερ Γουάιτκαπς), Χάζεμ Μαστούρι (Ντιναμό Μαχατσκάλα), Ελίας Σαάντ (Ανόβερο), Σεμπάστιαν Τουνέκτι (Σέλτικ).

Το πρόγραμμα του 6ου ομίλου του Μουντιάλ 2026:

1η Αγωνιστική

Κυριακή 14 Ιουνίου 2026

Ολλανδία – Ιαπωνία | 11:00 π.μ. – Ντάλας)- 6ος Όμιλος.

Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026

Ουκρανία –Σουηδία | 5:00 π.μ. – Μοντερέι)- 6ος Όμιλος.

2η Αγωνιστική

Σάββατο 20 Ιουνίου 2026

Τυνησία – Ιαπωνία| 7:00 π.μ. – Μοντερέι) -6ος Όμιλος.

Ολλανδία – Σουηδία | 8:00 μ.μ.– Χιούστον)- 6ος Όμιλος.

3η Αγωνιστική

Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026

Τυνησία – Ολλανδία | 2:00 π.μ. – Κάνσας)- 6ος Όμιλος.

Ιαπωνία – Σουηδία|2:00 π.μ. – Ντάλας)- 6ος Όμιλος.