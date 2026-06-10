Μουντιάλ 2026, Group I: Ο πρώτος λόγος στη Γαλλία - Τα προφίλ των ομάδων (vids)

Ο 9ος όμιλος του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 υπόσχεται δυνατές αναμετρήσεις και έντονο ανταγωνισμό, καθώς φέρνει αντιμέτωπες τέσσερις ομάδες με διαφορετική ποδοσφαιρική φιλοσοφία και υψηλές φιλοδοξίες.

Η Γαλλία ξεκινά ως το μεγάλο φαβορί, όμως η Σενεγάλη και η Νορβηγία διαθέτουν τα όπλα για να διεκδικήσουν την πρόκριση, ενώ το Ιράκ θέλει να γράψει τη δική του ιστορία στη διοργάνωση.

Γαλλία: Το φαβορί για την κορυφή του ομίλου

Η Γαλλία ταξιδεύει στο Μουντιάλ με στόχο να επιστρέψει στην κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Με δύο κατακτήσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου στο ενεργητικό της και σταθερή παρουσία στις τελευταίες μεγάλες διοργανώσεις, η ομάδα του Ντιντιέ Ντεσάν διαθέτει την ποιότητα και το βάθος που απαιτούνται για να πρωταγωνιστήσει.

Φυσικά, το πρόσωπο που συγκεντρώνει τα περισσότερα βλέμματα είναι ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος παραμένει ο ηγέτης της γαλλικής επίθεσης.

Γύρω του υπάρχει ένα σύνολο γεμάτο εμπειρία, ταλέντο και παραστάσεις από το υψηλότερο επίπεδο, στοιχεία που καθιστούν τους «Τρικολόρ» το σημείο αναφοράς του ομίλου.

Η αποστολή της Γαλλίας

Τερματοφύλακες: Μάικ Μενιάν (Μίλαν), Ρομπίν Ρισέ (Λανς), Μπρις Σαμπά (Ρεν)

Αμυντικοί: Λούκας Ντιν (Άστον Βίλα), Μαλό Γκουστό (Τσέλσι), Λουκάς Ερναντέζ (Παρί Σεν Ζερμέν), Τεό Ερναντέζ (Αλ Χιλάλ), Ιμπραχίμα Κονατέ (Λίβερπουλ), Ζιλ Κουντέ (Μπαρτσελόνα), Μαξένς Λακρουά (Κρίσταλ Πάλας), Γουίλιαμ Σαλιμπά (Άρσεναλ), Νταγιότ Ουπαμεκανό (Μπάγερν)

Μέσοι: Ενγκολό Καντέ (Φενέρμπαχτσε), Μανού Κονέ (Ρόμα), Αντριάν Ραμπιό (Μίλαν), Ορελιέν Τσουαμενί (Ρεάλ), Ζαΐρ-Εμερί (Παρί Σεν Ζερμέν)

Επιθετικοί: Μαγκνές Ακλιούς (Μονακό), Μπράντλεϊ Μπαρκολά (Παρί Σεν Ζερμέν), Ραγιάν Τσερκί (Μάντσεστερ Σίτι), Ουσμάν Ντεμπελέ (Παρί Σεν Ζερμέν), Ντεσιρέ Ντουέ (Παρί Σεν Ζερμέν), Ζαν-Φιλίπ Ματετά (Κρίσταλ Πάλας), Κιλιάν Εμπαπέ (Ρεάλ), Μίκαελ Ολίσε (Μπάγερν), Μάρκους Τουράμ (Ίντερ)

Νορβηγία: Επιστροφή με μεγάλες φιλοδοξίες

Μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες απουσίας από τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Νορβηγία επιστρέφει αποφασισμένη να αφήσει το στίγμα της.

Οι Σκανδιναβοί πραγματοποίησαν εξαιρετική πορεία στα προκριματικά και έδειξαν εντυπωσιακή αποτελεσματικότητα στο επιθετικό κομμάτι.

Η παρουσία των Έρλινγκ Χάαλαντ και Μάρτιν Όντεργκααρντ ανεβάζει σημαντικά το επίπεδο της ομάδας, η οποία φιλοδοξεί όχι μόνο να περάσει στην επόμενη φάση, αλλά και να διεκδικήσει την πρώτη θέση απέναντι στη Γαλλία.

Η αποστολή της Νορβηγίας

Τερματοφύλακες: Όριαν Νίλαντ (Σεβίλλη), Έγκιλ Σέλβικ (Γουότφορντ), Σάντερ Τάνγκβικ (Αμβούργο)

Αμυντικοί: Κρίστοφερ Άγερ (Μπρέντφορντ), Φρέντρικ Μπιόρκαν (Μπόντο Γκλιμτ), Χένρικ Φάλτσενερ (Βίκινγκ), Σόντρε Λάνγκας (Ντέρμπι), Τόρμπιον Χέγκεμ (Μπολόνια), Μάρκους Πέντερσεν (Τορίνο), Γιούλιαν Ρίερσον (Ντόρτμουντ), Ντέιβιντ Μέλερ Βόλφε (Γούλβς), Λέο Όστιγκαρντ (Τζένοα), Θέλο Άσγκαρντ (Ρέιντζερς), Φρέντικ Όρσνες (Μπενφίκα), Πάτρικ Μπεργκ (Μπόντο Γκλιμτ)

Επιθετικοί: Όσκαρ Μπομπ (Φούλαμ), Γενς Πέτερ Χάουγκε (Μπόντο Γκλιμτ), Αντόνιο Νούσα (Λειψία), Αντρέας Σκέλντερουπ (Μπενφίκα), Μόρτεν Θόρσμπι (Κρεμονέζε), Κρίστιαν Θόρστβεντ (Σασουόλο), Μάρτιν Έντεγκααρντ (Άρσεναλ), Έρλινγκ Χάλαντ (Μάντσεστερ Σίτι), Γιόργκεντ Στράντ Λάρσεν (Κρίσταλο Πάλας), Αλεξάντερ Σέρλοθ (Ατλέτικο)

Σενεγάλη: Η σταθερή δύναμη της Αφρικής

Η Σενεγάλη συνεχίζει να συγκαταλέγεται στις κορυφαίες εθνικές ομάδες της αφρικανικής ηπείρου.

Με ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και σημαντική εμπειρία από διεθνείς διοργανώσεις, οι Αφρικανοί διαθέτουν όλα τα στοιχεία για να διεκδικήσουν την πρόκριση.

Παίκτες όπως οι Σαντιό Μανέ, Καλιντού Κουλιμπαλί και Εντουάρ Μεντί αποτελούν τη ραχοκοκαλιά μιας ομάδας που συνδυάζει φυσικά προσόντα, εμπειρία και αγωνιστική πειθαρχία.

Η αποστολή της Σενεγάλης:

Τερματοφύλακες: Εντουάρ Μεντί (Αλ Αχλί), Μορί Ντιό (Χάβρη), Γεβάν Ντιούφ (Νις)

Αμυντικοί: Αντουάν Μεντί (Nις), Καλιντού Κουλιμπαλί (Νάπολι), Ελ Χατζί Μαλίκ Ντιουφ (Γουέστ Χαμ), Μαμαντού Σαρ (Τσέλσι), Μούσα Νιακατέ (Λιόν), Μουσταφά Μπόου (Παρί), Αμπντουλαγέ Σεκ (Μακάμπι Χάιφα), Ισμαΐλ Γιάκομπς (Γαλατάσαραϊ), Ιλαΐ Καμαρά (Άντερλέχτ)

Μέσοι: Ιντρίσα Γκάνα Γκέι (Έβερτον), Πάπε Γκέι (Βιγιαρεάλ), Λαμίν Καμαρά (Μονακό), Αμπίμπ Ντιαρά (Σάντερλαντ), Πατέ Σις (Ράγιο), Παπέ Ματάρ Σαρ (Τότεναμ), Μπαρά Σαποκό Εντιαγέ (Μπάγερν Μονάχου)

Επιθετικοί: Σαντιό Μανέ (Αλ Νασρ), Ισμαΐλα Σαρ (Κρίσατλ Πάλας), Ιλιμάν Εντιαγέ (Έβερτον), Ασανέ Ντιό (Κόμο), Ιμπραΐμ Εμπαϊέ, Νίκολας Τζάκσον (Μπάγερν), Μπαμπά Ντιένγκ (Λοριάν), Σέριφ Εντιαγέ (Σάσμουνσπόρ), Κρεπέν Ντιατά (Μονακό).

Ιράκ: Το αουτσάιντερ που θέλει να εκπλήξει

Το Ιράκ εξασφάλισε την παρουσία του στο Παγκόσμιο Κύπελλο μέσω των διηπειρωτικών playoffs και επιστρέφει στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική σκηνή έπειτα από πολλά χρόνια.

Αν και θεωρείται το αουτσάιντερ του ομίλου, η συμμετοχή του και μόνο αποτελεί μια σημαντική επιτυχία.

Οι Ιρακινοί θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν τον ενθουσιασμό και το κίνητρό τους, διεκδικώντας τα πρώτα θετικά αποτελέσματα στην ιστορία τους σε τελική φάση Μουντιάλ.

Η αποστολή του Ιράκ

Τερματοφύλακες: Τζαλάλ Χασάν, Φαχάντ Ταλίμπ, Αχμέντ Μπασίλ

Αμυντικοί: Ρεμπίν Σουλάκα, Μανάφ Γιουνίς, Μερκάς Ντόσκι, Χουσεΐν Αλί, Ζαΐντ Ταχσίν, Φρανς Πούτρος, Αχμέντ Γιαχία, Μουσταφά Σαντούν, Ακάμ Χασίμ.

Μέσοι: Ιμπραχίμ Μπαγιές, Αμίρ Αλ-Αμαρί, Αλί Τζασίμ, Γιουσέφ Αμίν, Ζιντάν Ίκμπαλ, Μάρκο Φαρί, Κέβιν Γιάκομπ, Αϊμάρ Σερ, Ζαΐντ Ισμαΐλ, Αχμέντ Κασέμ.

Το πρόγραμμα του 9ου ομίλου

1η αγωνιστική

16 Ιουνίου

22:00 – Γαλλία - Σενεγάλη (Νιου Τζέρσεϊ)

01:00 – Ιράκ- Νορβηγία (Βοστώνη)

2η αγωνιστική

22 Ιουνίου

00:00 – Γαλλία - Ιράκ (Φιλαδέλφεια)

23 Ιουνίου

03:00 – Νορβηγία - Σενεγάλη (Νιου Τζέρσεϊ)

3η αγωνιστική

26 Ιουνίου

22:00 – Νορβηγία -Γαλλία (Βοστώνη)

22:00 – Σενεγάλη - Ιράκ (Τορόντο)