Αργεντινή: Εκτός Μουντιάλ ο Μπαλέρντι

Πρόβλημα προέκυψε στην Εθνική Αργεντινής λίγες ημέρες πριν από την έναρξη των υποχρεώσεών της στο Μουντιάλ, καθώς ο Λεονάρντο Μπαλέρντι τέθηκε οριστικά εκτός διοργάνωσης.

Η ομοσπονδία της Αργεντινής ανακοίνωσε το Σάββατο (06/06) ότι ο κεντρικός αμυντικός της Μαρσέιγ υπέστη μυϊκό τραυματισμό κατά τη διάρκεια προπόνησης και δεν θα μπορέσει να ακολουθήσει την αποστολή στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η απουσία του 26χρονου στόπερ αποτελεί σημαντικό πλήγμα για τον Λιονέλ Σκαλόνι, καθώς ο Μπαλέρντι αποτελούσε μία από τις επιλογές για το κέντρο της αμυντικής γραμμής της «Αλμπισελέστε».

Η Αργεντινή συμμετέχει στον 10ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπου θα αντιμετωπίσει την Αυστρία, την Αλγερία και την Ιορδανία, με στόχο την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Μέχρι στιγμής, ο Σκαλόνι δεν έχει γνωστοποιήσει ποιος ποδοσφαιριστής θα κληθεί να αντικαταστήσει τον τραυματία αμυντικό, με τις σχετικές αποφάσεις να αναμένονται το προσεχές διάστημα.