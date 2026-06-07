· Αργεντινή

Αργεντινή: Εκτός Μουντιάλ ο Μπαλέρντι

Πονοκέφαλος για τον Λιονέλ Σκαλόνι λίγες ημέρες πριν το Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς τέθηκε νοκ-άουτ ο Λεονάρντο Μπαλέρντι.

Αργεντινή: Εκτός Μουντιάλ ο Μπαλέρντι
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πρόβλημα προέκυψε στην Εθνική Αργεντινής λίγες ημέρες πριν από την έναρξη των υποχρεώσεών της στο Μουντιάλ, καθώς ο Λεονάρντο Μπαλέρντι τέθηκε οριστικά εκτός διοργάνωσης.

Η ομοσπονδία της Αργεντινής ανακοίνωσε το Σάββατο (06/06) ότι ο κεντρικός αμυντικός της Μαρσέιγ υπέστη μυϊκό τραυματισμό κατά τη διάρκεια προπόνησης και δεν θα μπορέσει να ακολουθήσει την αποστολή στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η απουσία του 26χρονου στόπερ αποτελεί σημαντικό πλήγμα για τον Λιονέλ Σκαλόνι, καθώς ο Μπαλέρντι αποτελούσε μία από τις επιλογές για το κέντρο της αμυντικής γραμμής της «Αλμπισελέστε».

Η Αργεντινή συμμετέχει στον 10ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπου θα αντιμετωπίσει την Αυστρία, την Αλγερία και την Ιορδανία, με στόχο την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Μέχρι στιγμής, ο Σκαλόνι δεν έχει γνωστοποιήσει ποιος ποδοσφαιριστής θα κληθεί να αντικαταστήσει τον τραυματία αμυντικό, με τις σχετικές αποφάσεις να αναμένονται το προσεχές διάστημα.

COMMENTS
LATEST NEWS
09:12 GREEK BASKET LEAGUE

Θύρα 13 σε κυβέρνηση: «Στήσατε παράγκα στο μπάσκετ, στις εκλογές θα έρθει το τέλος σας»

08:55 ΣΠΟΡ

Roland Garros: Ζβέρεφ και Κομπόλι διεκδικούν τον πρώτο Grand Slam τίτλο της καριέρας τους

08:15 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελλάδα – Ιταλία: Σπουδαίο φιλικό των… ανανεωμένων απογοητευμένων

07:41 MUNDIAL

Αργεντινή: Εκτός Μουντιάλ ο Μπαλέρντι

05:04 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρεάλ Μαδρίτης ή Μπαρτσελόνα; Ο πάπας Λέων κλήθηκε να απαντήσει ποια ομάδα υποστηρίζει

02:27 SUPER LEAGUE 2

Παραμένει στην Athens Kallithea ο Μανιάς

23:57 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τέλος εποχής στον Ιωνικό: Αποχωρεί η οικογένεια Τσιριγώτη

23:25 EUROLEAGUE

Μπαρτσελόνα: Στο στόχαστρο ο MVP των τελικών της Κίνας, Μπράντον Γκούντγουιν

23:00 SUPER LEAGUE

Ισπανικό δημοσίευμα: «Συμφωνία Ολυμπιακού – Μαγιόρκα για τον Πάμπλο Μαφέο»

22:53 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Θέλει αναβάθμιση στα χαφ – Μεγάλος στόχος ο Γένσεν, αναθέρμανση για Ετιέν Καμαρά

22:31 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

O Ράφαελ Λεάο γρονθοκόπησε ποδοσφαιριστή της Χιλής σε… φιλικό – Δείτε το Video

22:20 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Άκυρο από Σλοτ στη Φούλαμ»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας