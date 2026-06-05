Μουντιάλ 2026: Το Μεξικό έριξε «πεντάρα» στη Σερβία με Σάντσες και Πινέδα

Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου του Μεξικού, που θα «ανοίξει» το Μουντιάλ 2026 με τον εναρκτήριο αγώνα της διοργάνωσης στις 11 Ιουνίου (22:00) με αντίπαλο την Νότια Αφρική, συνέτριψε την Σερβία με 5-1, στον τελευταίο αγώνα προετοιμασίας.

Ο Πέταρ Στάνιτς άνοιξε το σκορ για τη Σερβία στο 19ο λεπτό, όμως στην συνέχεια, οι παίκτες του Χαβιέ Αγκίρε ήταν «καταιγιστικοί» και έφθασαν στην ευρεία νίκη με τα τέρματα των Γιόχαν Βάσκεθ (34`), Ραούλ Χιμένες (57`) και Λουίς Τσάβες (90`), ενώ τα άλλα δύο γκολ προήλθαν από αυτογκόλ των Στέφαν Μπουκίνατς (45`+2`) και Άντεμ Άβντιτς (72`), στο κατάμεστο στάδιο Νεμέσιο Ντιέζ, στην Τολούκα.

Ο μέσος της ΑΕΚ, Ορμπελίν Πινέδα αντικατέστησε στο 73ο λεπτό τον Αλβαράδο, ενώ ο αμυντικός του ΠΑΟΚ, Χόρχε Σάντσες αγωνίσθηκε σε όλο το ματς.

Το Μεξικό παραμένει αήττητο στους οκτώ αγώνες προετοιμασίας του Παγκοσμίου Κυπέλλου και θα αγωνιστεί στον εναρκτήριο αγώνα εναντίον της Νότιας Αφρικής στο Stadio Azteca στην Πόλη του Μεξικού, προερχόμενο από έξι νίκες και δύο ισοπαλίες.

Με επικεφαλής τον βετεράνο τερματοφύλακα Γκιγιέρμο «Μέμο» Οτσόα, η ομάδα του Μεξικού θα αντιμετωπίσει ακόμη στον 1ο όμιλο, την Νότια Κορέα και την Τσεχία (18 και 24 Ιουνίου, αντίστοιχα).