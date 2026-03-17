Παναθηναϊκός: Το πλάνο του Ράφα Μπενίτεθ για τη ρεβάνς με την Μπέτις

Οι σκέψεις του Ράφα Μπενίτεθ για την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού στο μεγάλο ματς της Πέμπτης (19/3, 22:00) με την Μπέτις για τους «16» του Europa League.

Ο Παναθηναϊκός κινείται στους ρυθμούς της σπουδαίας ρεβάνς της Πέμπτης (19/3, 22:00) στο «Λα Καρτούχα» της Σεβίλλης απέναντι στην Μπέτις για τους «16» του Europa League.

Έχοντας ως «προίκα» το 1-0 του ΟΑΚΑ και πίστη για μια ακόμη υπέρβαση, οι «πράσινοι» θα προσπαθήσουν να υπερασπιστούν το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα για να προκριθούν στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Ο Ράφα Μπενίτεθ καταστρώνει τα πλάνα του για τον σπουδαίο αγώνα έχοντας ήδη φρεσκάρει στο ματς πρωταθλήματος με τον Παναιτωλικό τους παίκτες που προορίζει για βασικούς στην Ανδαλουσία.

Ο Ισπανός τεχνικός δεν αντιμετωπίζει νέα προβλήματα πέραν των απουσιών του τιμωρημένου Ζαρουρί και του τραυματία Πάλμερ-Μπράουν, ενώ εκτός ευρωπαϊκής λίστας είναι οι Γεντβάι, Κοντούρης, Παντελίδης, Σισοκό, Ντέσερς και Τσάβες.

Ο Παναθηναϊκός θα «πατήσει» πάνω στο πετυχημένο σύστημα με την τριάδα στην άμυνα. Ο Λαφόν θα επιστρέψει κάτω από τα δοκάρια, οι Ίνγκασον και Κάτρης θεωρούνται σίγουροι στα στόπερ, με τους Ερνάντεθ και Τουμπά να διεκδικούν τη θέση του αριστερού αμυντικού.

Δεδομένη θα πρέπει να θεωρείται και η παρουσία των Καλάμπρια και Κυριακόπουλου σε ρόλο δεξιού και αριστερού μπακ-χαφ, αντίστοιχα. Σε ό,τι αφορά στο κέντρο, το δίδυμο Ρενάτο Σάντσες και Τσέριν έχει τον πρώτο λόγο, με τους Τσιριβέγια και Μπακασέτα να διεκδικούν τη θέση του Σλοβένου.

Τέλος, στην επιθετική τριάδα ο Τετέι θα είναι στην κορυφή και πίσω του οι Ταμπόρδα και Πελίστρι.