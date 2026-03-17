Παναθηναϊκός: «Πετάει» για Ανδαλουσία με τον Κώτσιρα στην αποστολή

Οnsports Τeam

Ο Ράφα Μπενίτεθ ολοκλήρωσε την εν ελλάδι προετοιμασία της ομάδας του για τον μεγάλο επαναληπτικό με την Μπέτις, με τον Γιάννη Κώτσιρα να βρίσκεται και πάλι στην αποστολή των «πράσινων».

Ο Ράφα Μπενίτεθ θέλει να δει την ομάδα του να υπερασπίζεται το 1-0 του πρώτου αγώνα και να παίρνει την πρόκριση στους «8» της διοργάνωσης.

Στη σημερινή προπόνηση οι «πράσινοι» ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με άσκηση κυκλοφορίας της μπάλας, ακολούθησε τακτική και εν τέλει παιχνίδι στο μισό γήπεδο.

Στα ευχάριστα για τον Ράφα Μπενίτεθ η επιστροφή του Γιάννη Κώτσιρα, ο οποίος μετά από καιρό θα βρίσκεται και πάλι στην αποστολή του Παναθηναϊκού.

Την ίδια ώρα ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Ντέσερς, Κυριόπουλος και θεραπεία ο Πάλμερ – Μπράουν, ενώ υπενθυμίζουμε ότι εκτός ευρωπαϊκής λίστας βρίσκονται οι Παντελίδης, Κοντούρης και Γεντβάι.

Μετά το τέλος της προπόνησης ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε τη λίστα με τα ονόματα των ποδοσφαιριστών που θα ταξιδέψουν την Τετάρτη για την Ισπανία. Σε αυτή βρίσκονται οι Λαφόν, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Κάτρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Αντίνο, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Ερνάντεθ, Κώτσιρας, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος.