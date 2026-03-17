Μπέτις - Παναθηναϊκός: Επιστρέφει βασικός ο Άμραμπατ - Τι ισχύει με Νάταν, Ίσκο και Λο Σέλσο

Ο Σοφιάν Άμραμπατ επιστρέφει στη δράση για την Μπέτις κόντρα στον Παναθηναϊκό, υπολογίζεται και ο στόπερ Νάταν, που την Τρίτη (17/3) έκανε ατομικό πρόγραμμα.

Η Μπέτις συνεχίζει την προετοιμασία της για τον επαναληπτικό αγώνα κόντρα στον Παναθηναϊκό, στο πλαίσιο της φάσης των «16» του Europa League.

Η ομάδα της Ανδαλουσίας έχει ως στόχο να ανατρέψει το εις βάρος της 1-0 από το ματς του ΟΑΚΑ και στο πλαίσιο αυτό αναμένεται να έχει μια πολύ σημαντική επιστροφή.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα ABC, ο Σόφιαν Άμραμπατ έχει συμπληρώσει μια εβδομάδα προπονήσεων σε φουλ ρυθμούς και αναμένεται, μάλιστα, να ξεκινήσει βασικός κόντρα στον Παναθηναϊκό την ερχόμενη Πέμπτη (19/3, 22:00).

Θετικά είναι τα νέα για τον Μανουέλ Πελεγκρίνι και σε ό,τι αφορά στον βασικό κεντρικό αμυντικό Νάταν, ο οποίος ένιωσε ενοχλήσεις στη μέση προς το τέλος του αγώνα με τη Θέλτα. Οι εξετάσεις που έκανε ο Βραζιλιάνος ήταν καθαρές και παρότι την Τρίτη (17/3) ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα προπόνησης, αναμένεται να είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση με το Τριφύλλι.

Αντίθετα, νοκ άουτ παραμένουν οι Ίσκο και Λο Σέλσο, ενώ ο Ντιέγκο Γιορέντε είναι τιμωρημένος μετά την κόκκινη κάρτα που δέχθηκε στο πρώτο παιχνίδι του ΟΑΚΑ.