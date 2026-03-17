Μπέτις - Παναθηναϊκός: Επιστρέφει βασικός ο Άμραμπατ - Τι ισχύει με Νάταν, Ίσκο και Λο Σέλσο
Ηλίας Λαλιώτης Ηλίας Λαλιώτης 17 Μαρτίου 2026, 16:54
EUROPA LEAGUE / Παναθηναϊκός

Ο Σοφιάν Άμραμπατ επιστρέφει στη δράση για την Μπέτις κόντρα στον Παναθηναϊκό, υπολογίζεται και ο στόπερ Νάταν, που την Τρίτη (17/3) έκανε ατομικό πρόγραμμα. 

Η Μπέτις συνεχίζει την προετοιμασία της για τον επαναληπτικό αγώνα κόντρα στον Παναθηναϊκό, στο πλαίσιο της φάσης των «16» του Europa League.

Η ομάδα της Ανδαλουσίας έχει ως στόχο να ανατρέψει το εις βάρος της 1-0 από το ματς του ΟΑΚΑ και στο πλαίσιο αυτό αναμένεται να έχει μια πολύ σημαντική επιστροφή.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα ABC, ο Σόφιαν Άμραμπατ έχει συμπληρώσει μια εβδομάδα προπονήσεων σε φουλ ρυθμούς και αναμένεται, μάλιστα, να ξεκινήσει βασικός κόντρα στον Παναθηναϊκό την ερχόμενη Πέμπτη (19/3, 22:00).

Θετικά είναι τα νέα για τον Μανουέλ Πελεγκρίνι και σε ό,τι αφορά στον βασικό κεντρικό αμυντικό Νάταν, ο οποίος ένιωσε ενοχλήσεις στη μέση προς το τέλος του αγώνα με τη Θέλτα. Οι εξετάσεις που έκανε ο Βραζιλιάνος ήταν καθαρές και παρότι την Τρίτη (17/3) ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα προπόνησης, αναμένεται να είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση με το Τριφύλλι.

Αντίθετα, νοκ άουτ παραμένουν οι Ίσκο και Λο Σέλσο, ενώ ο Ντιέγκο Γιορέντε είναι τιμωρημένος μετά την κόκκινη κάρτα που δέχθηκε στο πρώτο παιχνίδι του ΟΑΚΑ.   



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε: Με Βεζένκοφ και Γουόκαπ η 12άδα των Πειραιωτών
Τώρα Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε: Με Βεζένκοφ και Γουόκαπ η 12άδα των Πειραιωτών
EUROBASKET
Ευρωμπάσκετ 2027: Πρόκριση στην επόμενη φάση για την Ελλάδα με την υπογραφή της Σπανού
18 λεπτά πριν Ευρωμπάσκετ 2027: Πρόκριση στην επόμενη φάση για την Ελλάδα με την υπογραφή της Σπανού
EUROLEAGUE
EuroLeague: Η Χάποελ βρήκε απάντηση στον τρελό ρυθμό της Παρί και «βλέπει» την τετράδα
49 λεπτά πριν EuroLeague: Η Χάποελ βρήκε απάντηση στον τρελό ρυθμό της Παρί και «βλέπει» την τετράδα
ΣΠΟΡ
Παναθηναϊκός: Η ΔΕΑΒ αναδεικνύει το σκάνδαλο της ΕΟΚ - Πρόστιμο για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό
1 ώρα πριν Παναθηναϊκός: Η ΔΕΑΒ αναδεικνύει το σκάνδαλο της ΕΟΚ - Πρόστιμο για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό
