Conference League: Πρεμιέρα κόντρα στην Ζαλγκίρις η Μπράιτον, με Αταλάντα η Πάφος - Το πρόγραμμα

Η ευρωπαϊκή δράση συνεχίζεται με την έναρξη της League Phase του Conference League, η οποία περιλαμβάνει ένα γεμάτο πρόγραμμα με ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις. Ο Παναθηναϊκός ρίχνεται στη μάχη με στόχο να ξεκινήσει με το δεξί τις υποχρεώσεις του και να πραγματοποιήσει μια πορεία που θα τον οδηγήσει όσο το δυνατόν πιο μακριά στη διοργάνωση.

Η Μπράιτον του Κωστούλα και η δύσκολη αποστολή της Πάφου

Στο πρόγραμμα ξεχωρίζει η αναμέτρηση της Μπράιτον με την Κάουνο Ζάλγκιρις, με την αγγλική ομάδα, στην οποία αγωνίζεται ο Μπάμπης Κωστούλας, να έχει ως στόχο τη νίκη στην πρεμιέρα της League Phase.

Αντίθετα, δύσκολη αποστολή περιμένει την Πάφο, η οποία ταξιδεύει στην Ιταλία για να αντιμετωπίσει την Αταλάντα. Η κυπριακή ομάδα καλείται να ανταποκριθεί σε μια απαιτητική αναμέτρηση, επιδιώκοντας να ξεκινήσει με θετικό αποτέλεσμα τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις.

Δυνατές μονομαχίες σε Κροατία και Γερμανία

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αναμέτρηση της Χάιντουκ Σπλιτ με τον Άγιαξ, με τις δύο ομάδες να τίθενται αντιμέτωπες στην Κροατία, σε ένα από τα παιχνίδια που ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα της πρεμιέρας.

Στη Γερμανία, η Φράιμπουργκ υποδέχεται τη Γιάμπλονετς, θέλοντας να ξεκινήσει με νίκη την παρουσία της στη διοργάνωση. Παράλληλα, η Χετάφε αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα, επιστρέφοντας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 2019-20.

Τότε, η ισπανική ομάδα είχε συμμετάσχει στους ομίλους του Europa League και είχε φτάσει μέχρι τη φάση των «16», ενώ τώρα καλείται να ανοίξει ένα νέο ευρωπαϊκό κεφάλαιο, με στόχο μια θετική πορεία στο Conference League.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα της πρεμιέρας στο Conference League:

Ώρα έναρξης 19:45

Λουγκάνο - Ερυθρός Αστέρας

Χάιντουκ Σπλιτ - Άγιαξ

Γάνδη - Άαρχους

Εγκνάτια - Μίντιλαντ

Κουόπιο - Τραμπζονσπόρ

Μιάλμπι - Ίντερ ντ’ Εσκάλντες

Παναθηναϊκός - Μπόρατς Μπάνια Λούκα

ΤΣΣΚΑ Σόφιας - Μονακό

Ρίγα - Καϊράτ Αλμάτι

Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα - Χετάφε

Ώρα έναρξης 22:00