Η Ίντερ Μαϊάμι επικράτησε 2-0 εκτός έδρας της Νιου Γιορκ Σίτι και εξασφάλισε την πρόκρισή της στα playoffs του MLS, με τον Λιονέλ Μέσι να μοιράζει ακόμη μία ασίστ και να συνεχίζει την εντυπωσιακή του πορεία.

Το εισιτήριο για τα playoffs του MLS εξασφάλισε η Ίντερ Μαϊάμι, η οποία πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Νιου Γιορκ Σίτι με 2-0. Η ομάδα της Φλόριντα έβαλε τις βάσεις για την επικράτησή της από το πρώτο ημίχρονο, με τον Λιονέλ Μέσι να έχει και πάλι καθοριστική συμβολή, αυτή τη φορά μέσα από τον δημιουργικό του ρόλο.

Το σκορ άνοιξε στο 20ό λεπτό ο Χερμάν Μπερτεράμε, ο οποίος βρήκε δίχτυα έπειτα από την πάσα του Λουίς Σουάρες, επιστρέφοντας στο σκοράρισμα για πρώτη φορά από τις 24 Μαΐου.

Η Ίντερ Μαϊάμι κατάφερε να διευρύνει το προβάδισμά της στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους. Ο Ροντρίγκο Ντε Πολ συνδυάστηκε με τον Μέσι έξω από την περιοχή και με δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα στην πάνω αριστερή γωνία, διαμορφώνοντας το 2-0.

Ο Μέσι πρωταγωνιστεί σε γκολ και ασίστ

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ συνεχίζει να καταγράφει εντυπωσιακές επιδόσεις στην κανονική περίοδο του MLS. Με 23 γκολ βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης των σκόρερ, διεκδικώντας το Golden Boot, ενώ μετρά και 14 ασίστ, έχοντας την πρωτιά και στη συγκεκριμένη στατιστική κατηγορία.

Με τη νίκη στη Νέα Υόρκη, η Ίντερ Μαϊάμι έφτασε τους 52 βαθμούς σε 29 αγώνες και ανέβηκε στη δεύτερη θέση της Ανατολικής Περιφέρειας, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη συμμετοχή της στην postseason.

Οι γηπεδούχοι είχαν την ευκαιρία να μειώσουν τη διαφορά στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης, ωστόσο ο Νίκολας Φερνάντες δεν κατάφερε να αξιοποιήσει το πέναλτι που κέρδισε η ομάδα του. Ο Ντέιν Σεντ Κλερ κράτησε το μηδέν για την Ίντερ Μαϊάμι, διατηρώντας το 2-0 μέχρι το τέλος.

Σε ανοδική πορεία πριν από τα playoffs

Η Ίντερ Μαϊάμι πανηγύρισε τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη της στο πρωτάθλημα υπό τις οδηγίες του νέου προπονητή της. Είχε προηγηθεί η εντυπωσιακή επικράτηση με 4-0 απέναντι στην DC United, αποτέλεσμα που έδωσε συνέχεια στη θετική πορεία της ομάδας.

Με την παρουσία της στα playoffs πλέον εξασφαλισμένη, η πρωταθλήτρια του 2025 στρέφει την προσοχή της στη συνέχεια της σεζόν, με τον Μέσι να αποτελεί ένα από τα βασικά της όπλα ενόψει της μάχης για τον τίτλο.