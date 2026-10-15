Ρεν - ΟΦΗ: Πρόκληση στη Γαλλία με στόχο ένα ακόμη θετικό αποτέλεσμα - Η ώρα και το κανάλι

Με στόχο να αφήσει πίσω του την απογοητευτική εμφάνιση απέναντι στην ΑΕΚ και να παρουσιάσει ξανά το ανταγωνιστικό πρόσωπο που έδειξε στην ευρωπαϊκή του πρεμιέρα, ο ΟΦΗ ταξίδεψε στη Γαλλία, όπου τον περιμένει η Ρεν (15/10, 22:00, Magenta Sport 5), σε μία αναμέτρηση με υψηλό βαθμό δυσκολίας.

Η Ρεν επικράτησε με το εμφατικό 4-1 της Οσέρ για το γαλλικό πρωτάθλημα, δείχνοντας πως βρίσκεται σε καλή κατάσταση, ενώ στην πρεμιέρα της League Phase απέσπασε ισοπαλία χωρίς τέρματα από τη Στουρμ Γκρατς στην Αυστρία.

Το έργο του ΟΦΗ μόνο εύκολο δεν θα είναι, με την ομάδα του Χρήστου Κόντη να χρειάζεται συγκέντρωση, μεγαλύτερη αμυντική σταθερότητα και αποτελεσματικότητα στις ευκαιρίες που θα δημιουργήσει. Η εμφάνιση απέναντι στη Χόφενχαϊμ αποτελεί το σημείο αναφοράς για τους Κρητικούς, οι οποίοι γνωρίζουν ότι θα πρέπει να κινηθούν σε ανάλογα επίπεδα, προκειμένου να διεκδικήσουν ένα θετικό αποτέλεσμα στη Γαλλία.

Στην προσπάθειά τους, πάντως, θα έχουν και αγωνιστικές απουσίες. Ο Άαρον Ισέκα τραυματίστηκε στον μηρό κατά τη διάρκεια της προπόνησης της περασμένης Παρασκευής και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για μερικές εβδομάδες. Παράλληλα, ο Χρήστος Σιέλης αντιμετωπίζει αντίστοιχο πρόβλημα, με τον Έλληνα ποδοσφαιριστή να βρίσκεται ήδη σε διαδικασία αποθεραπείας.

Η αποστολή του ΟΦΗ

Χριστογεώργος, Λίλο, Κατσίκας, Νικολάου, Κωστούλας, Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Ντίκμαν, Αποστολάκης, Αθανασίου, Καινουργιάκης, Γκονζάλες, Καραχάλιος, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Κανελλόπουλος, Φούντας, Ρομάνο, Νους, Αϊτόρ, Σιτμαλίδης, Θεοδοσουλάκης, Κόντρο.