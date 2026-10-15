Euroleague: Σκληρές «μάχες» σε Κωνσταντινούπολη, Μιλάνο και Ισπανία - Το πρόγραμμα

Η δράση στην EuroLeague συνεχίζεται την Πέμπτη (15/10), με τέσσερις αναμετρήσεις για την 6η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δυνατές μονομαχίες, καθώς η Φενέρμπαχτσε αντιμετωπίζει την Παρτίζαν, η Αρμάνι Μιλάνο φιλοξενεί την Dubai, η Βαλένθια υποδέχεται τη Μακάμπι Τελ Αβίβ και η Ρεάλ Μαδρίτης κοντράρεται με τη Βιλερμπάν.

«Παγίδα» για Φενέρ με Παρτιζάν

Η Φενέρμπαχτσε θέλει να αξιοποιήσει την έδρα της απέναντι στην Παρτίζαν, προκειμένου να παραμείνει στις υψηλές θέσεις της βαθμολογίας. Η τουρκική ομάδα έχει ξεκινήσει δυναμικά τη σεζόν, μετρώντας τέσσερις νίκες σε πέντε αγωνιστικές, ενώ προέρχεται από σημαντική επικράτηση απέναντι στη Ζάλγκιρις.

Από την άλλη πλευρά, η Παρτίζαν έχει απολογισμό τριών νικών και δύο ηττών και θα επιδιώξει να φύγει με ένα πολύτιμο αποτέλεσμα από την Κωνσταντινούπολη. Η αποστολή της, πάντως, αναμένεται απαιτητική απέναντι σε έναν αντίπαλο που παρουσιάζεται ιδιαίτερα ανταγωνιστικός στο ξεκίνημα της διοργάνωσης.

Στο Μιλάνο, η Αρμάνι υποδέχεται την Dubai, με τις δύο ομάδες να θέλουν να δώσουν συνέχεια στις προσπάθειές τους για ένα πιο σταθερό ξεκίνημα στη σεζόν.

Οι Ιταλοί έχουν πανηγυρίσει μία νίκη στις πρώτες πέντε αγωνιστικές και αναζητούν ένα θετικό αποτέλεσμα μπροστά στο κοινό τους, ώστε να βελτιώσουν τη βαθμολογική τους θέση. Η Dubai, αντίθετα, έχει καταγράψει τρεις νίκες και δύο ήττες και θα προσπαθήσει να διευρύνει τη συγκομιδή της, παίρνοντας ένα σημαντικό διπλό στην Ιταλία.

Να αφήσει πίσω την ήττα από τον Ολυμπιακό

Η Βαλένθια φιλοξενεί τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, με στόχο να επιστρέψει στις επιτυχίες και να διατηρηθεί ψηλά στη βαθμολογία. Η ισπανική ομάδα έχει τέσσερις νίκες σε πέντε αγώνες και βρίσκεται στη δεύτερη θέση, παρά την ήττα από τον Ολυμπιακό την προηγούμενη αγωνιστική.

Στην αντίπερα όχθη, η Μακάμπι δεν έχει καταφέρει να βρει σταθερότητα, μετρώντας μόλις μία νίκη στις πρώτες πέντε αναμετρήσεις της. Η ομάδα του Τελ Αβίβ χρειάζεται ένα θετικό αποτέλεσμα, ωστόσο θα έχει δύσκολο έργο απέναντι σε μια Βαλένθια που έχει παρουσιάσει εξαιρετική εικόνα μέχρι στιγμής στη διοργάνωση.

Στη Movistar Arena, η Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχεται τη Βιλερμπάν, με τις δύο ομάδες να αναζητούν ένα αποτέλεσμα που θα τις βοηθήσει να βελτιώσουν τη θέση τους στη βαθμολογία.

Οι Μαδριλένοι έχουν δύο νίκες και τρεις ήττες στις πρώτες πέντε αγωνιστικές, ενώ ίδιος είναι ο απολογισμός και για τη γαλλική ομάδα. Αμφότερες έχουν παρουσιάσει σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή τους και θέλουν να εκμεταλλευτούν την αναμέτρηση για να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα, με τη Ρεάλ να έχει το πλεονέκτημα της έδρας.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα της βραδιάς και οι μεταδόσεις: