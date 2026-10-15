Μαρσέιγ - Ολυμπιακός: Γάλλοι χούλιγκαν εισβάλλουν σε ξενοδοχεία αναζητώντας Έλληνες οπαδούς (vids)

Αυξημένη είναι η κινητοποίηση των Αρχών στη Μασσαλία ενόψει της αναμέτρησης της Μαρσέιγ με τον Ολυμπιακό για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League, η οποία είναι προγραμματισμένη για το βράδυ της Πέμπτης (15/10, 22:00) στο «Βελοντρόμ».

Το κλίμα στην πόλη παραμένει τεταμένο, παρά την ακύρωση των εισιτηρίων που είχαν προμηθευτεί φίλαθλοι των «ερυθρόλευκων». Οι γαλλικές Αρχές έχουν ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας, καθώς υπάρχει ανησυχία για το ενδεχόμενο να σημειωθούν επεισόδια πριν από τη σέντρα του αγώνα.

Την ίδια ώρα, βίντεο που έχουν αναρτηθεί στην πλατφόρμα X καταγράφουν την κινητικότητα οπαδών της Μαρσέιγ σε διάφορα σημεία της Μασσαλίας. Σύμφωνα με τις σχετικές αναρτήσεις, ορισμένοι εξ αυτών πραγματοποιούν περιπολίες στην πόλη και αναζητούν σε ξενοδοχεία φιλάθλους του Ολυμπιακού που ενδέχεται να έχουν παραμείνει στη γαλλική πόλη, παρά τις εξελίξεις με τα εισιτήρια.

Παράλληλα, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται επί ποδός, ενώ ελικόπτερα και drones επιτηρούν διάφορες περιοχές, στο πλαίσιο των αυξημένων μέτρων ασφαλείας. Στην επιφυλακή των Αρχών συνυπολογίζεται και η τεταμένη κατάσταση στη Γαλλία λόγω των μαθητικών κινητοποιήσεων.