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Παναθηναϊκός - Μπόρατς: Να μπει με το... δεξί στην Ευρώπη το «τριφύλλι» - Η ώρα και το κανάλι

Το «τριφύλλι» δίνει το πρώτο ευρωπαϊκό τεστ της σεζόν και θέλει να ξεκινήσει νικηφόρα τις υποχρεώσεις του στο Conference League.

Παναθηναϊκός - Μπόρατς: Να μπει με το... δεξί στην Ευρώπη το «τριφύλλι» - Η ώρα και το κανάλι
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Την ευρωπαϊκή του διαδρομή στη League Phase του Conference League ξεκινά ο Παναθηναϊκός, ο οποίος υποδέχεται την Πέμπτη (15/10, 19:45, Magenta Sport 3) την Μπόρατς Μπάνια Λούκα στο ΟΑΚΑ.

Το «τριφύλλι» θέλει να κάνει ποδαρικό με το δεξί στη διοργάνωση, γνωρίζοντας πως ένα θετικό αποτέλεσμα στην πρεμιέρα μπορεί να αποτελέσει σημαντική βάση για τη συνέχεια των υποχρεώσεών του.

Οι «πράσινοι» προέρχονται από την ήττα από τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης», αποτέλεσμα που έφερε την πρώτη απώλεια της φετινής σεζόν. Για το σύνολο του Νίστρουπ, η αναμέτρηση με τους Βόσνιους αποτελεί μια ευκαιρία να βγάλει αντίδραση και να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα η ομάδα.

Απέναντί του, ωστόσο, ο Παναθηναϊκός θα βρει έναν αντίπαλο που ταξιδεύει στην Αθήνα με ανεβασμένη ψυχολογία. Η Μπόρατς Μπάνια Λούκα μετρά πέντε συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς ήττα και θέλει να μεταφέρει το καλό της αγωνιστικό πρόσωπο και στη League Phase του Conference League.

Η ομάδα του Βίνκο Μαρίνοβιτς φιλοδοξεί να ξεκινήσει με θετικό αποτέλεσμα τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις, επιχειρώντας να βάλει δύσκολα στους γηπεδούχους.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού

Πένια, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κυριακόπουλος, Κρίστιανσεν, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ-Μπράουν, Κάτρης, Καμαρά, Κάνγκουα, Λούζα, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Ουναΐ, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Λιβάι Γκαρσία, Τετέι, Ντέσερς, Ραστόντερ.

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