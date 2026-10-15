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Μαρσέιγ - Ολυμπιακός: Δύσκολη αποστολή στη Μασσαλία για τους «ερυθρόλευκους» - Η ώρα και το κανάλι

Ο Ολυμπιακός θέλει να αξιοποιήσει την ψυχολογία που πήρε από την πρόσφατη νίκη στο ντέρμπι «αιωνίων» και να φύγει από το «Βελοντρόμ» με ένα θετικό αποτέλεσμα.

Μαρσέιγ - Ολυμπιακός: Δύσκολη αποστολή στη Μασσαλία για τους «ερυθρόλευκους» - Η ώρα και το κανάλι
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Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Μαρσέιγ στο «Βελοντρόμ», σε ένα παιχνίδι με υψηλό βαθμό δυσκολίας και ιδιαίτερη σημασία για τη συνέχεια της League Phase του Europa League.

Οι Πειραιώτες γνωρίζουν πως απέναντί τους θα βρουν έναν αντίπαλο με ισχυρή έδρα και τη θέληση να αξιοποιήσει την παρουσία του κόσμου του. Από την πλευρά του, ο Ολυμπιακός θα επιδιώξει να παρουσιαστεί συγκεντρωμένος και να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που θα δημιουργήσει, αναζητώντας το αποτέλεσμα που θα του δώσει ώθηση για τη συνέχεια.

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 1-0 του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι της 6ης αγωνιστικής της Super League, με σκόρερ τον Παναγιώτη Ρέτσο, ενώ είχαν ξεκινήσει νικηφόρα τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις, επικρατώντας με 2-1 της Γιαγκελόνια στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Από την πλευρά της, η Μαρσέιγ έρχεται με ανεβασμένη ψυχολογία μετά την εκτός έδρας νίκη με 2-0 επί της Τρουά για την τελευταία αγωνιστική της Ligue 1. Στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League, ωστόσο, γνώρισε βαριά ήττα με 4-1 από την Μπεσίκτας.

Η σέντρα είναι προγραμματισμένη στις 22:00, με τηλεοπτική κάλυψη από Magenta Sport 4.

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