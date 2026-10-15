Europa League: Για το 2Χ2 η Ομόνοια, «μάχη» Παυλίδη κόντρα στην Σέλτικ - Το πρόγραμμα της βραδιάς

Η 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League περιλαμβάνει ένα γεμάτο πρόγραμμα, με σημαντικές ευρωπαϊκές αναμετρήσεις και ομάδες που θέλουν να ενισχύσουν τη θέση τους στη διοργάνωση. Το ελληνικό ενδιαφέρον στρέφεται στις αναμετρήσεις του Ολυμπιακού και του ΟΦΗ, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχουν και τα αποτελέσματα των πολωνικών συλλόγων, λόγω της μάχης για τη 10η θέση στην κατάταξη της UEFA.

Η Λεχ Πόζναν έχει δύσκολο έργο απέναντι στη Λεβερκούζεν, ενώ η Γιαγκελόνια υποδέχεται την Αραράτ-Αρμενία, επιδιώκοντας να επιστρέψει στις επιτυχίες μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό.

Τα ευρωπαϊκά παιχνίδια που ξεχωρίζουν

Στο πρόγραμμα της ημέρας δεσπόζει η αναμέτρηση της Λιόν με την Κρίσταλ Πάλας. Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν νικηφόρα τις υποχρεώσεις τους στη διοργάνωση και θέλουν να διατηρήσουν το θετικό τους πρόσημο. Το παιχνίδι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για τον Πιερ Σαζ, ο οποίος επιστρέφει στη Λιόν, την ομάδα που καθοδήγησε για περίπου ενάμιση χρόνο.

Αντίστοιχα, η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ υποδέχεται τη Ρεάλ Σοσιεδάδ, με τις δύο ομάδες να προέρχονται από διαφορετικά αποτελέσματα στην πρεμιέρα. Οι Βέλγοι επικράτησαν με 3-0 εκτός έδρας της Βικτόρια Πλζεν, ενώ οι Βάσκοι γνώρισαν την ήττα με 2-1 από την Μπόρνμουθ και αναζητούν αντίδραση.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η δοκιμασία της Γιουβέντους στην έδρα της Θέλτα. Η ιταλική ομάδα προέρχεται από την ευρεία νίκη με 5-0 απέναντι στη Ναϊμέγκεν και θέλει να δώσει συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα. Από την πλευρά τους, οι Ισπανοί θα προσπαθήσουν να αξιοποιήσουν την έδρα τους, προκειμένου να επιστρέψουν στις νίκες μετά την ήττα από την Ομόνοια.

Στο πρόγραμμα ξεχωρίζει ακόμη το παιχνίδι της Μπενφίκα με τη Σέλτικ, με τον Βαγγέλη Παυλίδη να βρίσκεται στο επίκεντρο του ελληνικού ενδιαφέροντος. Οι δύο σύλλογοι έχουν αναμετρηθεί οκτώ φορές στο παρελθόν σε Κύπελλο Πρωταθλητριών και Champions League, αλλά θα συναντηθούν για πρώτη φορά στο Europa League.

Τέλος, η Τορένσε θέλει να συνεχίσει την πορεία της στη διοργάνωση με ακόμη μία θετική εμφάνιση. Η ομάδα, η οποία αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία της Πορτογαλίας, ξεκίνησε τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της με εκτός έδρας νίκη 2-1 επί της Λίλεστρομ, μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Πορτογαλίας την προηγούμενη σεζόν. Αυτή τη φορά, θα αντιμετωπίσει τη Σάντερλαντ, με στόχο να δώσει συνέχεια στην επιτυχημένη της παρουσία.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα της βραδιάς:

Ώρα έναρξης 19:45

Σπάρτα Πράγας - Λίλεστρομ

Άλκμααρ - Χάποελ Μπερ Σεβά

Λεχ Πόζναν - Λεβερκούζεν

Τσέλιε - Ομόνοια

Λιόν - Κρίσταλ Πάλας

Σάλτσμπουργκ - Μίλαν

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ - Ρεάλ Σοσιεδάδ

Τορένσε - Σάντερλαντ

Ώρα έναρξης 22:00