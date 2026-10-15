NBA: Ασταμάτητος ο Αντετοκούμπο - Άγγιξε το triple-double στη νίκη των Χιτ επί των Νετς

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να ξεχωρίζει, οι Μαϊάμι Χιτ επικράτησαν των Μπρούκλιν Νετς με 144-128 στο Kaseya Center, συνεχίζοντας τις υποχρεώσεις τους στην preseason του NBA. Ο Έλληνας σταρ χρειάστηκε μόλις 24 λεπτά συμμετοχής για να βρεθεί μία ασίστ μακριά από το triple-double, έχοντας συνολικά 20 πόντους, 15 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 3 τάπες και ένα κλέψιμο.

Ο «Greek Freak» ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικός στην επίθεση, με 8 εύστοχα σουτ σε 10 προσπάθειες, ενώ η παρουσία του συνέβαλε καθοριστικά στην εικόνα των γηπεδούχων, οι οποίοι είχαν διαφορά 15 πόντων όσο βρισκόταν στο παρκέ.

Η δυναμική του παρουσία έγινε αισθητή από την πρώτη περίοδο, όταν μέτρησε 8 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Στο ημίχρονο είχε ήδη φτάσει τους 18 πόντους και τα 11 ριμπάουντ, μετρώντας παράλληλα 5 ασίστ και 3 κοψίματα.

Ο Αντετοκούνμπο πρόσφερε και θέαμα, με εντυπωσιακές αμυντικές παρεμβάσεις αλλά και δημιουργικές ενέργειες στην επίθεση. Ανάμεσα στις φάσεις που ξεχώρισαν ήταν ένα chase-down block, ένα κόψιμο σε προσπάθεια για κάρφωμα και μία no-look alley-oop πάσα στον Νικ Ρίτσαρντς στην τρίτη περίοδο.

Η συμμετοχή του ολοκληρώθηκε 4:47 πριν από το τέλος του τρίτου δωδεκαλέπτου, με τον Έλληνα άσο να έχει ήδη συμπληρώσει μία γεμάτη στατιστική παρουσία και να απέχει μόλις μία ασίστ από το triple-double.

Επιθετικός πλουραλισμός για το Μαϊάμι

Οι Χιτ παρατάχθηκαν χωρίς τον Μπαμ Αντεμπάγιο, ο οποίος αντιμετώπιζε ενοχλήσεις στον δεξιό προσαγωγό, ωστόσο βρήκαν λύσεις από αρκετούς παίκτες. Ο Άντριου Γουίγκινς σημείωσε 19 πόντους, ενώ ο Τιμ Χάρνταγουεϊ Τζούνιορ πρόσθεσε 14.

Ο Ντέιβιον Μίτσελ και ο Ράιαν Κόνγουελ είχαν από 13 πόντους, με τους Κλέι Τόμπσον και Μπόμπι Πόρτις να ολοκληρώνουν την αναμέτρηση με 12 έκαστος. Ο Νίκολα Γιόβιτς, από την πλευρά του, κατέγραψε 5 πόντους, 5 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

Με τη νίκη επί του Μπρούκλιν, το Μαϊάμι ανέβασε το ρεκόρ του στο 3-1 στην preseason.

Για τους Νετς, ο Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ ήταν ο κορυφαίος σκόρερ με 27 πόντους, στην καλύτερη επιθετική του εμφάνιση κατά τη διάρκεια της preseason. Ο Έγκορ Ντέμιν ακολούθησε με 17 πόντους και 3 ασίστ, ενώ ο rookie Μίκελ Μπράουν Τζούνιορ σημείωσε 15 πόντους στο ντεμπούτο του.

Παρά τις επιδόσεις των παικτών τους, οι φιλοξενούμενοι δεν κατάφεραν να ανακόψουν τον ρυθμό του Αντετοκούνμπο και τη συνολική επιθετική λειτουργία των Χιτ, σε ένα παιχνίδι με υψηλό σκορ και περιορισμένη αμυντική αποτελεσματικότητα.

Τα αποτελέσματα της βραδιάς στην preseason: