Σαχτάρ – ΑΕΚ: «Δεν αξιοποιήσαμε τις ευκαιρίες μας – Οι δηλώσεις του Μουκουντί

Η «Ένωση» προηγήθηκε στο Λονδίνο, αλλά τελικά γνώρισε την ήττα με 3-1 από την ουκρανική ομάδα.

Ο Καμερουνέζος στόπερ στάθηκε στο γεγονός ότι η ΑΕΚ δεν αξιοποίησε τις ευκαιρίες της, ενώ η Σαχτάρ από την πλευρά της ήταν αποτελεσματική.

Οι δηλώσεις του Αρόλντ Μουκουντί

«Ήταν ένα παιχνίδι που θεωρώ πως παίξαμε καλά, αλλά ο αντίπαλος ήταν πιο αποτελεσματικός. Εμείς δεν αξιοποιήσαμε τις φάσεις μας. Σε γενικές γραμμές δεν τα πήγαμε άσχημα, αλλά σε αυτό το επίπεδο πρέπει να κάνεις γκολ τις ευκαιρίες σου. Πρέπει να δώσουμε περισσότερη προσοχή στις λεπτομέρειες. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε και να ετοιμαστούμε για το επόμενο παιχνίδι. Έχουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι και θα προσπαθήσουμε να φανούμε έτοιμοι»