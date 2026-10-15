Champions League: Καταιγιστική Παρί στο Έτιχαντ, σπουδαία ανατροπή της Ρεάλ - Όλα τα αποτελέσματα

Η Παρί Σεν Ζερμέν πέρασε με εμφατικό τρόπο από την έδρα της Μάντσεστερ Σίτι, επικρατώντας με 4-2 σε μια αναμέτρηση στην οποία κυριάρχησε στο πρώτο ημίχρονο και έβαλε τις βάσεις για ένα σπουδαίο αποτέλεσμα.

Μια βραδιά που έμοιαζε να εξελίσσεται σε εφιάλτη μετατράπηκε σε θρίαμβο για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο βρέθηκε πίσω στο σκορ με 3-1 απέναντι στη Ρόμα, όμως με μια απίστευτη αντεπίθεση στα τελευταία λεπτά έφερε τα πάνω κάτω και έφυγε από το «Ολίμπικο» με το εντυπωσιακό 4-3. Παράλληλα, η Μπόντο/Γκλιμτ πανηγύρισε μια σπουδαία νίκη απέναντι στην Ντόρτμουντ, με τον Φρέντερι Σιόβολντ να πετυχαίνει το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης στο 52ο λεπτό.

Η Παρί άλωσε το «Έτιχαντ» με τεσσάρα

Η Παρί μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση και άνοιξε το σκορ στο 13ο λεπτό, όταν ο Ντουέ με συρτό σουτ από μακρινή απόσταση έκανε το 0-1. Δύο λεπτά αργότερα, ο Ντεμπελέ συνεργάστηκε με τον Γάλλο επιθετικό και με κεφαλιά διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του.

Η Σίτι αδυνατούσε να βρει απαντήσεις, με την Παρί να συνεχίζει να δημιουργεί επικίνδυνες καταστάσεις. Ο Χακίμι σημάδεψε το δοκάρι με κεφαλιά, όμως στο 32' ο Βιτίνια με εξαιρετικό φαλτσαριστό σουτ από το ύψος της περιοχής διαμόρφωσε το 0-3, δίνοντας διαστάσεις θριάμβου στην εμφάνιση των φιλοξενούμενων.

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι αλλαγές του Πεπ Γκουαρντιόλα έδωσαν νέα πνοή στη Μάντσεστερ Σίτι. Οι γηπεδούχοι μείωσαν στο 53' με τον Χάαλαντ, ο οποίος έβαλε ξανά την ομάδα του στη διεκδίκηση ενός θετικού αποτελέσματος.

Η Παρί, ωστόσο, βρήκε άμεσα απάντηση. Στο 62ο λεπτό, ο Ακλιούς έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-4, βάζοντας τέλος στις ελπίδες των Άγγλων για μια μεγάλη ανατροπή. Ο Χάαλαντ δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια και στο 75' πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ, μειώνοντας σε 2-4.

Επική ανατροπή της Ρεάλ Μαδρίτης

Η Ρόμα άνοιξε το σκορ στο 20ό λεπτό, με τον Ντε Ρόον να εξαπολύει ένα εξαιρετικό σουτ και να δίνει το προβάδισμα στους γηπεδούχους. Η απάντηση της Ρεάλ, ωστόσο, δεν άργησε να έρθει. Ο Κιλιάν Εμπαπέ πήρε την μπάλα έξω από την περιοχή και με έναν δυνατό «κεραυνό» ισοφάρισε σε 1-1, σκορ με το οποίο οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια.

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι γηπεδούχοι μπήκαν πιο δυνατά και πήραν ξανά το προβάδισμα στο 51'. Ο Μόρα έκλεψε την μπάλα στον χώρο του κέντρου και έβγαλε εξαιρετική κάθετη πάσα στον Μάλεν. Ο τελευταίος πλάσαρε, η μπάλα κόντραρε στον Βαλβέρδε και κατέληξε στα δίχτυα του Κουρτουά για το 2-1.

Η Ρόμα συνέχισε να πιέζει και βρήκε και τρίτο γκολ, με τον Μάλεν να νικά τον Κουρτουά σε τετ-α-τετ έπειτα από πάσα του Ζουλέ, διαμορφώνοντας το 3-1. Η νίκη έμοιαζε πλέον να βρίσκεται στα χέρια των Ιταλών, όμως η Ρεάλ δεν είχε πει την τελευταία της λέξη.

Η Μπόντο/Γκλιμτ σόκαρε την Ντόρτμουντ μέσα στη Γερμανία

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας βρέθηκε στο αρχικό σχήμα της Ντόρτμουντ, η οποία είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων στο πρώτο μέρος και δημιούργησε ευκαιρίες για να ανοίξει το σκορ. Ωστόσο, οι Βεστφαλοί δεν κατάφεραν να τις αξιοποιήσουν, ενώ όσο περνούσε η ώρα οι Νορβηγοί ισορροπούσαν την αναμέτρηση και γίνονταν πιο απειλητικοί. Έτσι, το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς τέρματα.

Με την έναρξη του δεύτερου μέρους, η Μπόντο/Γκλιμτ μπήκε πιο δυνατά και στο 52ο λεπτό βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα. Ο Φρέντερι Σιόβολντ ήταν εκείνος που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, βάζοντας μπροστά στο σκορ τη νορβηγική ομάδα.

Oι Βεστφαλοί δεν μπόρεσαν να βρουν λύσεις απέναντι στην οργανωμένη άμυνα των φιλοξενούμενων. Η επιθετική τους ανάπτυξη δεν απέφερε αποτέλεσμα και η Μπόντο/Γκλιμτ κράτησε το προβάδισμά της μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, φεύγοντας με ένα σπουδαίο διπλό.

Τα αποτελέσματα των αγώνων της Τετάρτης (14/10)

Φέγενορντ - Κόμο 3-2

ΛΑΣΚ - Λίβερπουλ 3-6

Ρόμα - Ρεάλ Μαδρίτης 3-4

Άστον Βίλα - Φενέρμπαχτσε 6-0

Μπόντο/Γκλιμτ - Ντόρτμουντ 1-0

Μάντσεστερ Σίτι - Παρί Σεν Ζερμέν 2-4

Μπέτις - Πόρτο 3-2

Σαχτάρ Ντόνετσκ - ΑΕΚ 3-1

Σλόβαν - Στουτγκάρδη 0-3

Η βαθμολογία της League Phase