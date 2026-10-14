Παρί - Βίρτους 94-96: Η Μπολόνια πήρε τη νίκη σε ματς «θρίλερ» στη Γαλλία

Η Βίρτους Μπολόνια πανηγύρισε ένα μεγάλο διπλό στη Γαλλία, επικρατώντας με 96-94 της Παρί σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις τελευταίες κατοχές και κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το φινάλε.

Οι δύο ομάδες έδωσαν μια δυνατή μάχη, με τους Ιταλούς να βρίσκουν τις λύσεις στα κρίσιμα σημεία. Ο Ντέρικ Άλστον Τζούνιορ ήταν ο κορυφαίος της Βίρτους με 24 πόντους, ενώ ο Γουέντελ Μουρ πρόσθεσε 14. Καθοριστική ήταν και η συμβολή του Τρεντ Φρέιζιερ, ο οποίος ευστόχησε σε ένα πολύ σημαντικό τρίποντο περίπου 40 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη.

Η εξέλιξη του αγώνα

Το πρώτο δεκάλεπτο ήταν απόλυτα ισορροπημένο, με Παρί και Βίρτους να σημειώνουν από 26 πόντους. Οι γηπεδούχοι στηρίχθηκαν στον Τι Τζέι Γουόρεν, ενώ για τους Ιταλούς ο Άλστον Τζούνιορ έδινε τον ρυθμό στην επίθεση.

Στη δεύτερη περίοδο, η Βίρτους ανέβασε την έντασή της στην άμυνα και περιόρισε την επιθετική παραγωγή της Παρί στους 12 πόντους. Έτσι, πήγε στα αποδυτήρια με προβάδισμα οκτώ πόντων (38-46), δείχνοντας πως είχε τον έλεγχο της αναμέτρησης.

Η Παρί, ωστόσο, επέστρεψε δυναμικά μετά την ανάπαυλα. Με επιμέρους σκορ 27-18 στην τρίτη περίοδο, μείωσε τη διαφορά και έφερε το παιχνίδι σε οριακό σημείο, προμηνύοντας ένα δραματικό φινάλε. Στα τελευταία λεπτά, κάθε κατοχή είχε τεράστια σημασία. Ο Γουέντελ Μουρ έδωσε προβάδισμα στη Βίρτους με σημαντικό καλάθι, ενώ ο Φαγιέ απάντησε για την Παρί. Ο Άλστον Τζούνιορ συνέχισε να κάνει τη διαφορά, ευστοχώντας σε κρίσιμο τρίποντο.

Ο Τάισον Ετιέν έφερε ξανά το παιχνίδι στα ίσα με τρίποντο για το 92-92, περίπου ένα λεπτό πριν από τη λήξη. Τότε ήταν που ο Τρεντ Φρέιζιερ βρήκε στόχο πίσω από τα 6,75 μέτρα, διαμορφώνοντας το 92-95 και πετυχαίνοντας ένα από τα σημαντικότερα σουτ της αναμέτρησης. Η Παρί πάλεψε μέχρι την τελευταία στιγμή, όμως η Βίρτους διαχειρίστηκε καλύτερα τις τελευταίες κατοχές και έφυγε από τη γαλλική πρωτεύουσα με μια πολύτιμη νίκη, με σκορ 96-94.

Τα δεκάλεπτα: 26-26, 38-46, 65-64, 94-96.