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Σαχτάρ – ΑΕΚ: «Άλλαξε το παιχνίδι ένα πέναλτι που δεν ήταν» - Οι δηλώσεις του Μάγερ

Οι δηλώσεις του Λόβρο Μάγερ, μετά το Σαχτάρ – ΑΕΚ, για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σαχτάρ – ΑΕΚ: «Άλλαξε το παιχνίδι ένα πέναλτι που δεν ήταν» - Οι δηλώσεις του Μάγερ
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Η «Ένωση» προηγήθηκε στο Λονδίνο, αλλά τελικά γνώρισε την ήττα με 3-1 από την ουκρανική ομάδα.

Ο Κροάτης μέσος, ο οποίος ήταν κι ο σκόρερ της ΑΕΚ, στάθηκε στο πέναλτι, με το οποίο ισοφάρισε η Σαχτάρ, υπογραμμίζοντας ότι «άλλαξε το παιχνίδι».

Οι δηλώσεις του Λόβρο Μάγερ

«Ξεκινήσαμε καλά το παιχνίδι, προηγηθήκαμε, είχαμε πολλές ευκαιρίες, αλλά η Σαχτάρ είναι πολύ καλή ομάδα. Το παιχνίδι για μένα άλλαξε πολύ από το πέναλτι που θεωρώ πως δεν ήταν. Σε παιχνίδια Champions League δεν μπορεί να δίνονται τέτοια παιχνίδια. Στο δεύτερο ημίχρονο έπεσε η απόδοσή μας μετά από ένα σημείο και μετά, δεχτήκαμε δύο γκολ στο τέλος και χάσαμε».

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