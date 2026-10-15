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EuroLeague Βαθμολογία: Πρώτος ο ΠΑΟ, με νίκες Χάποελ, Μπάγερν, Βίρτους «έκλεισε» η αγωνιστική

Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία μετά την ολοκλήρωση της 5ης αγωνιστικής – Το πρόγραμμα της 6ης, δεύτερης για αυτή την εβδομάδα. 

EuroLeague Βαθμολογία: Πρώτος ο ΠΑΟ, με νίκες Χάποελ, Μπάγερν, Βίρτους «έκλεισε» η αγωνιστική
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Η πρώτη από τις δύο αγωνιστικές της «διαβολοβδομάδας», ολοκληρώθηκε με νίκες της Χάποελ Τελ Αβίβ επί της Μπεσίκτας, της Μπάγερν Μονάχου στην έδρα της Εφές και της Βίρτους Μπολόνια στην έδρα της Παρί. Μετά την 5η… στροφή της EuroLeague, μόνος πρώτος και μοναδικός με το απόλυτο νικών, ο Παναθηναϊκός AKTOR.

EUROLEAGUE – 5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 99-80

Βιλερμπάν (Γαλλία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 82-84

Παρτιζάν Βελιγραδίου (Σερβία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR (ΕΛΛΑΔΑ) 55-72

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 90-87

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 89-98

Μπασκόνια (Ισπανία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ) 79-93

Βαλένθια (Ισπανία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ) 97-102 παρ. (90-90κ.α.)

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μπεσίκτας (Τουρκία) 100-82

Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 93-101

Παρί (Γαλλία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 94-96

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR 5-0

Βαλένθια 4-1

Φενέρμπαχτσε 4-1

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 4-1

Ερυθρός Αστέρας 3-2

Χάποελ Τελ Αβίβ 3-2

Μπαρτσελόνα 3-2

Παρτιζάν 3-2

Ντουμπάι 3-2

Βίρτους Μπολόνια 3-2

Ρεάλ Μαδρίτης 2-3

Μπεσίκτας 2-3

Ζαλγκίρις Κάουνας 2-3

Μπάγερν Μονάχου 2-3

Βιλερμπάν 2-3

Παρί 1-4

Αναντολού Εφές 1-4

Μακάμπι Τελ Αβίβ 1-4

Αρμάνι Μιλάνο 1-4

Μπασκόνια 1-4

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (6η)

Πέμπτη 15 Οκτωβρίου

20:45 Φενέρμπαχτσε – Παρτίζαν

21:30 Βαλένθια – Μακάμπι Τελ Αβίβ

21:30 Αρμάνι Μιλάνο – Ντουμπάι BC

22:00 Ρεάλ Μαδρίτης – Βιλερμπάν

Παρασκευή 16 Οκτωβρίου

20:00 Ζαλγκίρις Κάουνας – Αναντόλου Έφες

20:00 Μπεσίκτας – Μπάγερν Μονάχου

21:00 Ερυθρός Αστέρας – Παρί

21:15 Παναθηναϊκός AKTOR – Χάποελ Τελ Αβίβ

21:30 Βίρτους Μπολόνια – Μπασκόνια

21:30 Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός

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