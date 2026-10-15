Νίκολιτς: «Το αποτέλεσμα είναι άδικο, δεν μπορώ να καταλαβαίνω γιατί δόθηκε το πέναλτι»

Ο Νίκολιτς εξέφρασε την απογοήτευσή του μετά την ήττα από την ουκρανική ομάδα στο Λονδίνο.

Η ΑΕΚ προηγήθηκε με τον Λόβρο Μάγιερ, αλλά δεν κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμά της. Ο Σέρβος τεχνικός, στις δηλώσεις του μετά το τέλος της αναμέτρησης, υποστήριξε ότι το αποτέλεσμα αδικεί την προσπάθεια της ομάδας του.

Ο Νίκολιτς εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την εικόνα των παικτών του, αναφέρθηκε στις χαμένες ευκαιρίες κι εξέφρασε την απορία του για το πέναλτι που καταλογίστηκε υπέρ των Ουκρανών. «Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δόθηκε το πέναλτι. Αυτοί σκόραραν από το τίποτα, το αποτέλεσμα είναι άδικο», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τους φίλους της ΑΕΚ που βρέθηκαν στο πλευρό της ομάδας στην Αγγλία.

Οι δηλώσεις του Νίκολιτς μετά το Σαχτάρ – ΑΕΚ

Για την εικόνα της αναμέτρησης και το τελικό αποτέλεσμα: «Είμαι ικανοποιημένος. Ήμασταν επιθετικοί, είχαμε δυναμισμό και ευκαιρίες, τόσο σε κανονικές συνθήκες όσο και από στατικές φάσεις. Η τύχη μάς γύρισε την πλάτη. Βεβαίως, οι φάσεις επηρεάστηκαν από τις αποφάσεις του διαιτητή. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δόθηκε το πέναλτι. Αυτοί σκόραραν από το τίποτα. Το αποτέλεσμα είναι άδικο, θα μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει αν ήμασταν λίγο πιο τυχεροί. Θα ήθελα, επίσης, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο μας».

Για το αν η ήττα αποτελεί χαμένη ευκαιρία για την ΑΕΚ: «Ναι, γιατί, όπως είπα, παίξαμε καλύτερα, ήμασταν πολύ καλύτεροι. Αυτό συμβαίνει στο ποδόσφαιρο. Όταν δεν εκμεταλλεύεσαι τις ευκαιρίες σου, που ήταν πολλές για να πάρουμε το αποτέλεσμα, και με τις περίεργες αποφάσεις υπέρ της άλλης πλευράς, το παιχνίδι πήρε περίεργη τροπή. Είμαι πολύ απογοητευμένος».

Η ερώτηση του Νίκολιτς για την προαναγγελία του αγώνα

Ο Μάρκο Νίκολιτς είχε, παράλληλα, μια χαρακτηριστική στιγμή στη flash interview που παραχώρησε στο MEGA, μετά την ολοκλήρωση του αγώνα. Ο προπονητής της ΑΕΚ απευθύνθηκε στον δημοσιογράφο του σταθμού, Δημήτρη Χρυσάνθη, θέτοντας ερώτημα σχετικά με την ανάρτηση που είχε δημοσιευτεί πριν από τη σέντρα για την αναμέτρηση με τη Σαχτάρ. Συγκεκριμένα, ολοκληρώνοντας τις δηλώσεις του, ο Σέρβος τεχνικός ρώτησε: «Ξέρεις το όνομα του παίκτη που είχατε βάλει στην ανάρτησή σας για την προαναγγελία του αγώνα;».