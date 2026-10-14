Η λίστα του Κέντρικ Ναν: Κορυφή ο Παναθηναϊκός, σε ποια θέση έβαλε τον Ολυμπιακό

Η EuroLeague είναι σε εξέλιξη, αλλά ακόμη στην αρχή της. Ο Παναθηναϊκός AKTOR έχει κάνει εξαιρετικό ξεκίνημα, χωρίς ακόμη να έχει αγωνιστεί με μεγάλα του «όπλα». Ένα απ’ αυτά, ο Κέντρικ Ναν.

Ο Αμερικανός που είναι στην τελική ευθεία της αποθεραπείας του, έκανε τη viral κατάταξη των ομάδων της διοργάνωσης. Επιλέγοντας τον Παναθηναϊκό για την 1η θέση όπως είναι λογικό.

Στη 2η θέση έβαλε τη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ την 3η την έδωσε στον Ολυμπιακό. Ψηλά η Χάποελ, ενώ Μπαρτσελόνα, Βαλένθια και Ζαλγκίρις, τις άφησε εκτός 10άδας!

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